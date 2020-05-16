Онлайн-марафон World Fashion Channel с представителями индустрии моды

World Fashion Channel представляет fashion-марафон с ведущими экспертами модной индустрии. Марафон рассчитан на тех, и кто интересуется модой, и кто хочет в ней разобраться с помощью специалистов. 3 дня, 3 спикера, 3 встречи в режиме онлайн, которые помогут сориентироваться в трендах сезона и стильно выглядеть этим летом.

Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion Consulting Group и руководитель образовательного центра «Менеджмент и коммуникации в индустрии моды» НИУ «Высшая Школа Экономики», расскажет о главных тенденциях сезона весна-лето 2020, о том как изменились наши привычки и спрос в “новой реальности”. Креативный директор бренда The Select и звездный стилист Надия Даниличева научит адаптировать подиумные тренды к своему гардеробу. Тренд-аналитик, основательница текстильной студии Solstudio и бренда Radical Chic Александра Калошина покажет, как красиво завязать платок, чтобы он эффектно дополнил образ и расскажет о модных принтах.

Помимо полезных знаний участники марафона получат уникальный шанс задать свои вопросы фэшн-экспертам, а также выиграть ценные призы от партнеров проекта – дизайнерские платья от бренда The Select, наборы декоративной косметики Kevin Aucoin, стильные платки Radical Chic, брючный костюм Lakbi, а также подарки от Fashion Consulting Group и World Fashion Channel.

До 18 мая действует 50% скидка на участие, сейчас можно присоединиться всего за 750 рублей.

Записаться на марафон: https://wfc.tv/fashion-marathon/

Аудитория канала World Fashion Channel и сайта WFC.tv насчитывает 5 миллионов телезрителей и читателей из России, стран СНГ, Европы, Среднего Востока, Америки и Северной Африки, а также более 1 млн подписчиков в социальных сетях по всему миру.