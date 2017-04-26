Онлайн-платформа Clouty.ru превращается по-настоящему в полноценную социальную сеть

Онлайн-платформа Clouty.ru, позволяющая удобно и выгодно приобретать одежду, обувь и аксессуары известных брендов расширяет границы своего функционала и превращается по-настоящему в полноценную социальную сеть.

До этого момента пользователи Clouty могли помимо покупок, делиться своими луками, а также получать консультации и рекомендации стилистов. Разработчики решили не останавливаться и запустили раздел блогов.

В новом разделе можно будет не только читать профессиональные блоги на самые разные темы о моде и стиле – от статей о классических коллекциях и брендах до обзоров самых свежих тенденций и восходящих звездах fashion-индустрии. Главное в новой функции то, что любой пользователь сможет попробовать свои силы в модной журналистике.

Платформа позволяет вести свой блог, а также продвигать его в социальных сетях. Что несомненно делает площадку очень привлекательной для состоявшихся и потенциальных блогеров.

Напомним, что проект Clouty стартовал в сентябре 2016 года стараниями петербургской команды и уже внедрил большинство передовых функций, включая визуальный поиск, тем самым не уступая монстрам интернет ритейла. Социальная же составляющая проекта делает его по-настоящему уникальным на рынке.