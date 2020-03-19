Бейонсе и современное искусство на новом показе Hunkemöller

Нидерландский бренд Hunkemöller представил коллекцию весна-лето 2020 в Амстердаме, ставшую первой для Эндрю Лейна в качестве нового креативного директора бренда. Хедлайнерами шоу стали нидерландские модели plus-size Файн Бауэр и Лидия Сантос, а также первая трансгендерная топ-модель Лойза Ламерс, победительница шоу «Топ-модель по-голландски».

«Нижнее белье Hunkemöller создается для девушек с разной внешностью, ценностями и бэкграундом, поэтому открывать показ мы доверили именно этим моделям», комментирует Лейн.

В основу постановки и хореографии показа был взят клип Бейонсе «Spirit», посыл которого созвучен философии Hunkemöller – каждая женщина прекрасна, вне зависимости от ее форм и размеров. Мультикультурность, инклюзивность, право человека быть в гармонии со своим телом, цветом кожи и фигурой – вот, о чем новое шоу Hunkemöller.

Вдохновением для новой коллекции стали цветочные мотивы из культовых произведений современного искусства. Алые гибискусы Эндрю Уорхола, белые розы Джорджии О’Кифф, черные лилии Роберта Мэпплторпа и желтые герберы Фриды Кало «расцвели» на новых пеньюарах, комбинациях, боди и комплектах нижнего белья. Не осталась без внимания и провокационная линейка Private: открытые бюстгальтеры и трусики с бандажными элементами, кружевные боди с портупеей в стилистике японского искусства связывания «шибари» и бралетты с чокером. В новом сезоне Эндрю Лейн экспериментирует с материалами и декором моделей купальников и пляжной одежды: пайетки и шнуровка, оборки и глубокие вырезы, кружево-кроше и прозрачный шифон.

Подиумная коллекция Hunkemöller уже представлена во всех восьми российских магазинах бренда, включая недавно открывшийся магазин в ТЦ «Афимолл Сити».