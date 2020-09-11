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Артем Кузелев

Онлайн-продажи группы PVH выросли на 87%

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  • 11 Сентября 202016:22

К началу августа холдингу, которому принадлежат бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, удалось добиться впечатляющих результатов.

Завершив второй квартал с падением доходов на 33%, корпорация PVH достигла заметного роста к началу августа. В компании говорят, что на результаты повлиял рост спроса на удобную повседневную одежду в условиях пандемии и удаленной работы. Особенно оптимистично в холдинге относятся к рыночным тенденциям в Китае, хотя североамериканский бизнес PVH испытывает трудности из-за второй волны пандемии. При этом онлайн-продажи корпорации увеличились на рекордные 87%.

 
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