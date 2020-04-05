Онлайн-ретейлер Moda Operandi откажется от мужского ассортимента

Представители площадки сообщили, что из-за пандемии коронавируса спрос на мужскую одежду резко упал.

Онлайн-площадка по продаже люксовой одежды Moda Operandi откажется от продажи мужской одежды. Руководство компании приняло такое решение из-за резкого падения спроса на ассортимент, что эксперты связывают с пандемией коронавируса. В официальном заявлении Moda Operandi говорится, что площадка сосредоточится на ассортименте для женщин – одежде и ювелирных изделиях, а также товарах для дома.