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Артем Кузелев

Онлайн-ретейлер Moda Operandi откажется от мужского ассортимента

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  • 05 Апреля 202013:12
Сюжеты: Covid19

Представители площадки сообщили, что из-за пандемии коронавируса спрос на мужскую одежду резко упал.

Онлайн-площадка по продаже люксовой одежды Moda Operandi откажется от продажи мужской одежды. Руководство компании приняло такое решение из-за резкого падения спроса на ассортимент, что эксперты связывают с пандемией коронавируса. В официальном заявлении Moda Operandi говорится, что площадка сосредоточится на ассортименте для женщин – одежде и ювелирных изделиях, а также товарах для дома.

 
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