ООО «Кросби» создало коллекцию обуви специально к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™

C 14 июня по 15 июля 2018 года взгляды сотен миллионов поклонников футбола будут прикованы к матчам Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. 11 городам нашей страны выпала честь принимать крупнейший футбольный турнир планеты, а ООО «Кросби» – произвести официальную лицензионную обувь на территории России.

ООО «Кросби» приобрело сублицензию у мастер-лицензиата FIFA – российской компании «Мегалайсенз Энтертейнмент» - на производство продукции с символикой Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™.

Эксклюзивная коллекция обуви создана специально для российских и иностранных болельщиков. Яркие модели изготовлены с использованием самых современных производственных разработок и полностью соответствуют актуальным модным тенденциям.

«Лицензионная обувь от ООО «Кросби» - это отличный способ приобщиться к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 TM. Вне всякого сомнения, такой подарок придется по вкусу любителям футбола со всего мира в силу своей оригинальности и практичности. Мы надеемся, что специальная линейка ООО «Кросби» станет неотъемлемым атрибутом спортивного праздника для всех болельщиков следующим летом», - рассказал генеральный директор «Мегалайсенз Энтертейнмент» Захар Назаренко.

Широкий модельный ряд представлен обувью для мужчин, женщин и детей. Ультрамодные кроссовки, кеды, слипоны, сандалии и сланцы украшены символикой Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM. А специально для детей разработаны стильные модели, декорированные изображением обаятельного волка Забиваки, официального талисмана Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. Высококачественные материалы, эргономичные конструкции и яркий дизайн обуви - все это ждет ваших покупателей в разгар главного футбольного события планеты.

Все партнеры ООО «Кросби», которые оформят заказ на обувь из этой коллекции, получат возможность выделить ее на своих торговых площадках специальными рекламными материалами.

Станьте частью Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ вместе с ООО «Кросби».

Материал предоставлен пресс-службой