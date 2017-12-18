Опубликован архив Рафа Симонса

В свет вышла еще один стильный фотоальбом, составленный из снимков архивных моделей бельгийского дизайнера.

Японское издательство Printings опубликовало двухтомный альбом фотографий вещей марки Raf Simons. Модели были взяты из архивных коллекций дизайнера и тематически разделены на два условных периода: 1996-2001 и 2001-2006 годы. Каждая книга содержит 350 страниц и стоит примерно 125 долларов. Издание выпущено лимитированным тиражом и поступит в продажу в январе будущего года.