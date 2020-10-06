Oral-B запускает новую рекламную кампанию с Антоном Лапенко

Мало вызвать у зрителей улыбку — нужно знать, как ее удержать: популярный актер и видеоблогер теперь рассказывает, как правильно ухаживать за полостью рта.

Актер театра и кино Антон Лапенко, прославившийся благодаря своим креативным видео в стилистике VHS эпохи 80-х — 90-х, возглавил рекламную кампанию Oral-B, которая стартовала в сентябре и продолжится в 2021 году. «Сам кнопку нажал, а ощущение, будто профессионал чистил!» — под таким девизом персонажи новых роликов расскажут о преимуществах передовой разработки Oral-B — электрической щетки с возвратно-вращательной технологией Oral-B GENIUS.

Oral-B GENIUS представляет собой систему комплексного ухода, основанную на интерактивной поддержке пользователей и дистанционном взаимодействии со стоматологом при помощи бесплатного приложения для смартфона Oral-B App. Щетка оснащена встроенными датчиками, которые позволяют отслеживать ее передвижение в полости рта и контролировать весь процесс чистки зубов, не пропуская ни одной зоны. Устройство использует фронтальную камеру смартфона и опцию распознавания видеоизображения.

С новой рекламной кампанией бренд Oral-B открывает для себя новый жанр юмористической рекламы, усиливает эмоциональное взаимодействие с аудиторией и делает тон коммуникации с ней более доступным.

Для компании P&G и ее брендов потребитель всегда является ключевым звеном коммуникации, и сегодня, в эпоху персонализации и цифровых возможностей, бренд Oral-B охватывает своей кампанией самую разную аудиторию и предлагает креативы для различных cегментов потребителей: от людей, которые увлекаются гаджетами и прогрессивными вещами, до тех, для кого стильный и красивый девайс важнее всего прочего.

Удивительная способность Антона Лапенко перевоплощаться поможет передать основную идею о том, что щетка подходит всем людям независимо от профессии, хобби и образа жизни. Бизнесмен, спортсмен, гик, стилист — всего будет 6 узнаваемых персонажей, которые подчеркнут основную мысль авторов кампании: все мы разные, у каждого из нас свои моменты для счастливых улыбок, но кем бы вы ни были, ваша улыбка нуждается в экспертной заботе и уходе Oral-B — чтобы радовать вас долгие годы.

«Герой нашего нового коммуникационного проекта выбран не случайно. Юмор — это беспроигрышный вариант, когда нужно простым и понятным языком рассказать о чем-то важном. Уверен, что данная рекламная кампания с Антоном обязательно вызовет улыбку у наших потребителей, ну а Oral-B знает, как о ней позаботиться и сохранить ее на долгие годы», — комментирует Роман Медведев, вице-президент категории «Уход за полостью рта» P&G в Восточной Европе.

Oral-B — это более 60 лет инноваций и передовых разработок, которые коренным образом меняют принципы ухода за полостью рта. Эксперты Oral-B постоянно совершенствуют свои технологии, чтобы миллионы людей по всему миру могли каждый день открыто и уверенно улыбаться. Запатентованная возвратно-вращательная технология одобрена Стоматологической ассоциацией России и Американской стоматологической ассоциацией (American Dental Association, ADA). Продукция производится в Германии, там же находится научно-исследовательский центр, где она проходит тестирования на эффективность и безопасность. В коллекции Oral-B — качественные и безопасные продукты для детей и взрослых: мануальные и электрические зубные щетки, ирригаторы, зубные нити, зубные пасты и ополаскиватели.