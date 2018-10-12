Организация PETA запретит Farfetch продавать мех

Зоозащитная организация купила акции компании Farfetch, чтобы заставить ее отказаться от продажи меховых изделий.

Организация по защите прав животных купила пакет акций компании Farfetch. Комментируя сделку, зоозащитники говорят, что это позволит им присутствовать на ежегодных встречах акционеров, в ходе которых планируется принудить компанию отказаться от продажи изделий из натурального меха. Представители Farfetch также сообщают, что с конца будущего года платформа не будет продавать изделия из меха исчезающих видов животных.