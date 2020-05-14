Организация Red Carpet Green Dress запускает конкурс для кинодизайнеров

Совместно с фабрикой устойчивого производства Tencel Luxe организация инициировала благотворительный конкурс для дизайнеров.

Являясь партнером премии «Оскар», Red Carpet Green Dress запустила инициативу, в рамках которой среди дизайнеров и художников по костюмам будет проведен благотворительный конкурс. До 30 мая 2020 года претенденты могут подать заявку и внести взнос на участие в размере от 30 долларов. Вырученные средства будут отправлены на поддержку пострадавшей от кризиса пандемии швейной промышленности. Саманта Паттинсон, возглавляющая RCGD, отметила некоторые нюансы конкурса: «Поскольку мы не можем предоставить образцы экотекстиля всем участникам, мы анимировали текстиль с помощью видео на веб-странице конкурса. Затем участники должны представить эскиз платья или костюма в цифровом виде с учетом этого текстиля. Главным условием участия в конкурсе является минимизация отходов в процессе создания наряда».