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Артем Кузелев

Организация Red Carpet Green Dress запускает конкурс для кинодизайнеров

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  • 14 Мая 202016:26

Совместно с фабрикой устойчивого производства Tencel Luxe организация инициировала благотворительный конкурс для дизайнеров.

Являясь партнером премии «Оскар», Red Carpet Green Dress запустила инициативу, в рамках которой среди дизайнеров и художников по костюмам будет проведен благотворительный конкурс. До 30 мая 2020 года претенденты могут подать заявку и внести взнос на участие в размере от 30 долларов. Вырученные средства будут отправлены на поддержку пострадавшей от кризиса пандемии швейной промышленности. Саманта Паттинсон, возглавляющая RCGD, отметила некоторые нюансы конкурса: «Поскольку мы не можем предоставить образцы экотекстиля всем участникам, мы анимировали текстиль с помощью видео на веб-странице конкурса. Затем участники должны представить эскиз платья или костюма в цифровом виде с учетом этого текстиля. Главным условием участия в конкурсе является минимизация отходов в процессе создания наряда».

 
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