Организаторы Met Gala назвали тему бала будущего года

Официально тема Met Gala 2020 звучит так: About Time: Fashion and Duration.

В будущем году нью-йоркский Метрополитен-музей отмечает 150-летие. В честь такого события будет организована выставка самых знаковых экспонатов из архивов музея, в их числе и наряды, иллюстрирующие развитие моды в последние 50 лет. При этом кураторы планирует организовать экспозицию не в хронологическом порядке. Главный куратор Института костюма Эндрю Болтон подчеркнул, что, работая над концепцией выставки, черпал вдохновение в фильме 1992 года «Орландо»: «В нем есть замечательная сцена, в которой Тильда Суинтон заходит в лабиринт в женском французском халате XVIII века, который по мере преодоления лабиринта сменяется платьем середины XIV века, а главная героиня переносится в Англию 1850-х».