Организаторы Met Gala назвали тему следующего бала

Темой мероприятия будущего года станет эстетика кэмпа.

Институт костюма объявил тему следующего ежегодного бала Met Gala. Она звучит как Camp: Notes on Fashion и посвящена эстетике кэмпа, концепцию которой представила Сьюзен Зонтаг в своем эссе «Заметки о кэмпе». Главный куратор Института костюма Эндрю Болтон расшифровывает это понятие как «любовь к неестественному: от уловки и преувеличения». По замыслу организаторов, тема должна вызвать большой резонанс.

Википедия:

Кэмп (англ. Camp) – в неклассической эстетике специфический изощренный эстетский вкус и лежащая в его основе специально культивируемая чувствительность. Кэмп также понимается как социальные и культурные стиль и чувственность, и при таком рассмотрении обычно связывается с гей-субкультурой. Для кэмпа характерны повышенная театральность, любовь к искусственности, преувеличенность до гротеска, некоторая вульгарность, эстетизм, антиномичное сочетание игры и серьезности. Эстетика кэмпа является примером того, как в культуре постмодерна приобретают новое содержание классические категории возвышенного и низменного, прекрасного и безобразного: если высокое искусство предполагает красоту и ценность, то кэмп нуждается прежде всего в смелости, живости и динамике, противопоставляет себя удовлетворенности, имея целью вызов.