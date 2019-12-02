Организаторы Pitti Uomo назвали еще одного участника

Обувная марка Sergio Rossi представит новую коллекцию в рамках предстоящей флорентийской ярмарки.
Организаторы флорентийской ярмарки, которая пройдет с 7 по 10 января, назвали еще одного участника сезона. На предстоящем мероприятии свою новую коллекцию представит обувной бренд Sergio Rossi. Во Флоренции марка покажет мужскую коллекцию.
Всего в январе на выставке можно будет увидеть продукцию более 1200 брендов.
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