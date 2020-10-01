ОРТЕКА представила коллекцию FW20-21 немецкого бренда Berkemann

Для всего мира прошедший период был не самым легким, но он дал время остановиться и подумать о главном. По этой причине ОРТЕКА предлагает провести новый сезон под актуальным слоганом «Войди в зону комфорта!». Черпая вдохновение в мировых тенденциях, модельеры компании Berkemann создали в этом сезоне стильные и комфортные модели, повторяющие подиумные настроения.

Сабо, кеды, ботинки, кроссовки и балетки выполнены из натуральных материалов на европейском производстве. В основе обуви Berkemann по-прежнему остается легендарная уникальная 5-фазная ортопедическая стелька с поддержкой стопы на всех этапах шага. Премиальная итальянская кожа и ручная работа при отделке, использование высококачественного сырья и натуральных материалов – всё это гарантирует безопасность, гипоаллергенность и долгий срок службы изделий.

Цветовая гамма коллекции поделена на 3 основных направления: # 1 НАСЛЕДИЕ как символ повседневной классики. Теплые коричневые и желтые оттенки, от кукурузного и тыквенного до земляного и орехового цветов символизируют спокойствие, благополучие и комфорт. Эта гамма обращает нас к природе и уюту, она олицетворяет нестрогую классику, где традиции объединяются с ценностями, # 2 ОТНОШЕНИЕ Поиск, творчество, темпераментность, уверенность в себе, стремление к покорению новых высот. Эта коллекция ассоциируется с шиком – современная интерпретация классики, необычные текстуры, смелые цветовые сочетания и яркие контрасты, # 3 РАДОСТЬ Жизнерадостное сочетание лазурного синего, бирюзового, лимонного и цвета розового тюльпана ассоциируются с летом и безграничным оптимизмом. Эта коллекция словно манифест радости, свободы и любви к себе и всему миру.

Традиционно, коллекция бренда поделена на 4 линейки: Berkina(мягкая стелька разработана с учетом анатомических особенностей стопы), Berkoflex ( стильная и ультракомфортная обувь с возможностью замены стельки), X-Pro-Maxim ( Обувь изготовлена из инновационного дышащего материала с технологией 3D-плетения ), Stretch ( модели этой линейки оснащены стрейчевыми вставками для достижения полного комфорта).