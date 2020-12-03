United Colors of Benetton представляет экологичную куртку-пуховик

Яркая, теплая и дружелюбная по отношению к планете: такова идеальная осенняя куртка от United Colors of Benetton. Ее уникальная особенность – это наполнитель, созданный из переработанных пластиковых бутылок: ровно 65 штук равняется 1 килограмму легкого и теплого материала, который прекрасно противостоит промозглому холоду и сильному ветру.

Крой женских моделей слегка удлинён, куртка доходит до линии бедер, мужская линейка дополнена лаконичным декором-эмблемой. Детская коллекция представлена в самых ярких оттенках, каждая деталь в ней отсылает к истории бренда Benetton.

Эко-куртка уже в продаже, каждый покупатель получит в подарок разноцветную многоразовую бутылку для воды – удобную замену пластиковым аналогам. Эта инициатива - призыв сократить использование пластика, непрерывно повышая планку осознанного потребления и бережного отношения к окружающему миру среди детей и взрослых.