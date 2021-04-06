Осенне-зимний показ Dior стал самым популярным шоу сезона

Онлайн-платформа Tagwalk опубликовала отчет о результатах модных марок по итогам ведущих Недель моды. Самым популярными осенне-зимними шоу ожидаемо стали показы парижских домов Christian Dior и Chanel.

В пятерку лидеров по количеству просмотров также в порядке убывания вошли презентации марок Louis Vuitton, Miu Miu и Isabel Marant. Дебют Мэтью Уильямса в парижском доме Givenchy занял шестое место. Отмечается, что самой масштабной стала Неделя моды в Париже, представившая 64 лукбука и 30 шоу. Наименее популярной оказалась Неделя моды в Лондоне, в рамках которой было представлено всего 39 осенне-зимних коллекций.

В Tagwalk также рассказали о самых популярных трендах будущего сезона. В числе ключевых серебро, трикотаж, блестки, лиловый цвет, косынки, балаклавы, комбинезоны, прозрачные ткани и маски. Дизайнеры же чаще всего обращались к аутдору (функциональный стритстайл на основе спортивного стиля и одежды для отдыха на природе), диско и милитари.