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Осень-зима 2019-20 (92)
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Тайбарейский Евгений Сергеевич

Осенне-зимняя коллекция Veronika Boss 2019-2020

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  • 07 Ноября 201901:04
Сюжеты: Осень-зима 2019-20

Русский дух вдохновил дизайнера на создание коллекции. Чистая красота,  необыкновенная хрупкость и сила славянских девушек выражены в цветовых контрастах и изысканности образов всех изделий в коллекции.

Посадка классических жакетов в наступившем сезоне идеальная: костюмная группа коллекции осень-зима 2019-2020 прекрасно подчеркивает тонкую, женственные бедра и гармонизирует все линии фигуры. Пастельный  розовый цвет на нежной шерстяной костюмной ткани подчеркивает характер русской женщины: она нежная и деловая, она романтичная и серьезная.

Платья в стиле нью-лук особенная традиция коллекций дизайнера.  Ткани  теплых оттенков и детали в тон к ним идеальны для  российских погодных условий.

В линии повседневной одежды Veronika Boss всегда сохраняет женственность.  Интеллектуальные сорочки, туники с логотипом и брюки подчеркнут независимость обладательниц.

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