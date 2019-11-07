Осенне-зимняя коллекция Veronika Boss 2019-2020

Русский дух вдохновил дизайнера на создание коллекции. Чистая красота, необыкновенная хрупкость и сила славянских девушек выражены в цветовых контрастах и изысканности образов всех изделий в коллекции.

Посадка классических жакетов в наступившем сезоне идеальная: костюмная группа коллекции осень-зима 2019-2020 прекрасно подчеркивает тонкую, женственные бедра и гармонизирует все линии фигуры. Пастельный розовый цвет на нежной шерстяной костюмной ткани подчеркивает характер русской женщины: она нежная и деловая, она романтичная и серьезная.

Платья в стиле нью-лук особенная традиция коллекций дизайнера. Ткани теплых оттенков и детали в тон к ним идеальны для российских погодных условий.

В линии повседневной одежды Veronika Boss всегда сохраняет женственность. Интеллектуальные сорочки, туники с логотипом и брюки подчеркнут независимость обладательниц.