Осенние кеды Converse в STREET BEAT KIDS

Сеть магазинов одежды и обуви для детей и подростков STREET BEAT KIDS принимает первые модели нового сезона. Среди них – утепленная версия полюбившегося всем классического силуэта Converse.

Converse Chuck Taylor All Star Hiker — обновленное издание культовой модели высоких кедов, разработанное специально для холодного времени года. Данная версия модели изготовлена из натуральной кожи высокого качества. Подкладка из искусственного меха надежно защитит ноги от низких температур. Массивная резиновая подошва обеспечивает достойный уровень комфорта и амортизации, а цепкий протектор не скользит даже по гладкой и влажной поверхности.



Пара доступна в магазинах сети в Москве и Санкт-Петербурге, а также онлайн. Стоимость модели 7 890 рублей, размеры 36 - 40 RUS.