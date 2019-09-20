На каждый случай найдется пара Crocs: в сентябре бренд делает акцент на кеды и сабо LiteRide, а также непромокаемые сапоги, готовые даже к самым свирепым циклонам.
Ключевые модели детской осенней коллекции Crocs, сабо и кеды LiteRide, непромокаемые сапожки и утепленные сапоги, дают возможность весело проводить время на свежем воздухе вне зависимости от прогноза погоды. Ведь это и есть то, что делает детство незабываемым, верно?
Легкие и при этом стойкие к непогоде материалы и яркий дизайн – то, что делает эту обувь любимой детьми и их родителями.
Осенний марафон в Crocs
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- 20 Сентября 201922:05
На каждый случай найдется пара Crocs: в сентябре бренд делает акцент на кеды и сабо LiteRide, а также непромокаемые сапоги, готовые даже к самым свирепым циклонам.
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