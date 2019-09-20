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Осенний марафон в Crocs

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  • 20 Сентября 201922:05
Сюжеты: Crocs

На каждый случай найдется пара Crocs: в сентябре бренд делает акцент на кеды и сабо LiteRide, а также непромокаемые сапоги, готовые даже к самым свирепым циклонам.

Ключевые модели детской осенней коллекции Crocs, сабо и кеды LiteRide, непромокаемые сапожки и утепленные сапоги, дают возможность весело проводить время на свежем воздухе вне зависимости от прогноза погоды. Ведь это и есть то, что делает детство незабываемым, верно?

Легкие и при этом стойкие к непогоде материалы и яркий дизайн – то, что делает эту обувь любимой детьми и их родителями.


 

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