Осенний парад бижутерии и антиквариата

Осенняя выставка-ярмарка "Блошиный рынок" на Тишинке, которая пройдет с 21 по 24 сентября обещает удивить своих посетителей экспозицией японской скульптуры окимоно.

Окимо'но- это маленькая резная фигурка, скульптура для красоты интерьера, но предостегарем вас спутать ее с нэцкэ. Не смотря на кажущееся сходство с нэцкэ, в окимоно отсутствует отверстие для шнура, его не носят в качестве украшения на себе. Но в японских домах изящные скульптуры окимоно - это традиционное украшение интерьера аристократичного дома, располженное в токонома ( алькове).

Страстными коллекционерами окимоно были Федор Шаляпин, Карл Фаберже и Максим Горький. Блошиный рынок обещает поразить своих посетителей не столь знаменитыми, но не менее интересными экземлярами миниатюрных окимоно, собранных в конце XX-го века.

Тишинка стала уже традиционным местом для встречи ценителей прекрасной старины. Автор блога и любитель красивых вещей уже успела поразиться не только японским окимоно, но и светильниками великого Гае Ауленти и роскошными подставками для столовых приборов из раковин, которые попались ей на глаза среди осеннего блошиного рая.