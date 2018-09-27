Осенний уход с косметикой Teana

С приходом осени и холодов наша кожа, в первую очередь, начинает страдать от сухости. Из-за сухости кожи сальные железы начинают активнее вырабатывать жир, и на лице появляются неприятные высыпания и покраснения. В попытках избавиться от жирности девушки еще сильнее пересушивают кожу, и она начинает шелушиться. Чтобы избежать последствий, необходимо начать активно увлажнять кожу еще до наступления серьезных холодов. Для интенсивного увлажнения великолепно подойдут сыворотки, кремы, бустеры и масла от компании Teana.

Заботиться о коже осенью помогут ампульные сыворотки Teana. Инновационные ампулированные сыворотки созданы для решения самых различных проблем кожи. Хорошо впишутся в осенний уходовый ритуал нейроактивные сыворотки серии Stress Control: Superfood, Vegetable Detox, Daily Milk. Данные сыворотки быстро восстанавливают сухую и чувствительную кожу. Реактивность кожи на внешние раздражители снижается: уходят покраснения, раздражения, расширение сосудов. Активные питательные сыворотки – настоящее витаминное изобилие для кожи.

Биоэссенции для кожи Teana Vegenius отлично будут ухаживать за кожей в холода. Vegenius – это не сыворотки, не кремы, не маски и не флюиды. Это новое решение в косметологии – сама душа растений! Полученные путем сверхкритической СО2-экстракции, чистейшие эссенции по своему молекулярному составу полностью соответствуют живым растениям, отдавая коже всю их пользу. 8 восхитительных биоэссенций благодарно принимаются кожей любого типа. Они помогают поддерживать ее красоту и здоровье естественным образом, защищая, восстанавливая и активируя природные механизмы в клетках.

Осенью особое внимание стоит обратить на бустеры Teana Expert Boost. Это целая инновационная концепция ухода за кожей представлена 18 бустерами в удобных флаконах-шприцах. Это революционное высокоактивное средство увеличивает силу и скорость воздействия биоактивных компонентов косметики, что позволяет в кратчайшие сроки ­­достичь эффекта, максимально близкого к салонной косметологии без инъекций и уколов. Усиливает действие любой косметики, в том числе сывороток и кремов. В стрессовое для кожи время года бустеры будут увлажнять, укреплять и успокаивать чувствительную кожу, защищая её от негативных внешних факторов и разглаживая мимические морщины.

Для очищения кожи и снятия макияжа холодной осенью отлично подойдет гидрофильное масло Deep Cleansing от Teana. Это масло полностью натуральное, оно не содержит минеральных компонентов. В его основе смесь растительных масел, дополнительно обогащенных витамином молодости А. Масло тщательно и мягко удаляет любые жирорастворимые загрязнения и макияж, оставляя кожу идеально чистой и нежной. Насыщает ее витаминами, смягчает и омолаживает.