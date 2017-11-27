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Осенний звездопад на fashion вечеринке «Спой со звездой»!

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  • 27 Ноября 201714:19

В караоке «FORTEПЬЯНО» при поддержке телеканала Fashion TV прошла зажигательная вечеринка «Спой со звездой»! По доброй традиции заведения все гости могли в этот вечер спеть свои любимые песни со звездами кино и телевидения! Таня Терешина, Вахтанг, Брендон Стоун - певец, композитор и обладатель Grammy, Людмила Соколова - участница шоу «Голос», «Точь в Точь», «Три аккорда», Мишель Дар певец и композитор, участник шоу «Секрет Успеха», финалистка проекта «Главная сцена»  - Ирина Олифер и многие другие были замечены на сцене. Так же порадовал и Special Dj set by Katya Guseva! Караоке «FORTEПЬЯНО» славится не только самым качественным звуковым оборудованием, шикарной кухней и винной картой, расположением в центре столицы, но и зажигательными вечеринками, на которых всегда присутствуют медийные персоны, а гости имеет возможность «спеть со звездой».

www.fortepianokaraoke.ru 
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@fortepianokaraoke

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