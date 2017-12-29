Основатель и владелец Inditex покинул компанию

Богатейший человек Испании, Амансио Ортега ушел со всех своих 53 постов в компании Inditex.

На днях стало известно, что Амансио Ортега ушел с поста уполномоченного представителя 53 дочерних компаний группы Inditex. Основатель и владелец 59,29% испанской модной империи теперь не числится уполномоченным представителем таких известных брендов, как Bershka, Lefties, Pull & Bear, Zara Home Logistica, Zara Diseno, Massimo Dutti и других. Ранее Ортега занимал аналогичную должность сразу в 53 компаниях. Однако источники близкие холдингу утверждают, что это формальность, которая никак не влияет ни на деятельность компаний, ни на стратегию их развития.