Основатели марки Eleventy - про русских мужчин и отечественное производство

На кануне в Москву впервые приехали создатели бренда Eleventy, чтобы лично в ЦУМе представить коллекцию осень-зима 2017-18. Креативные директора мужской и женской линий Марко Балдассари и Паоло Цунтини рассказали о своей марке и ее особенностях.

О создании бренда

Eleventy появился в 2007 году. До этого мы работали с другим брендами, как агенты, и продавали одежду разных марок. В какой-то момент мы подумали, почему бы не создать собственный бренд. Название Eleventy символизирует постоянный рост, обновление и движение вперед. Все источники нашего вдохновения –– итальянские: музыка, кино, дизайн. На сегодняшний день всё меньше компаний производят свою продукцию полностью в Италии, а мы наоборот гордимся Италией и тем, что у Eleventy всё «Made in Italy». Сегодня бренд предлагает широкий выбор мужской и женской одежды и аксессуаров в соответствии с итальянским образом жизни.

Концепция

Мы хотели создать одежду «без логотипа», лишь чистые линии и формы. На современном рынке мы видим множество брендов, которые ставят лого своих компаний буквально на всё, а мы хотели создать высококачественную одежду без кричащих лейблов. Наша марка началась с мужского поло, на котором снаружи не было логотипа. Для нас важнее показать, что вся одежда Eleventy произведена в Италии, чем налепить огромное лого. Узнаваемыми нас делает уникальный стиль, а не наличие лейбла на самом видном месте. В первое время существования бренда мы фокусировались на мужской линии, сегодня же стараемся держать равновесие и продвигать в равной степени мужскую и женскую коллекции.

Мы предлагаем готовые ансамбли (аутфиты): пиджак, который дополняют брюки, которым соответствует рубашка, и так далее. Наши клиенты находят своё отражение в этой простой, элегантной и в то же время очень удобной одежде. Например, многие наши пиджаки, надетые с галстуком, тут же придают обладателю классический строгий вид. В то время как тот же пиджак, но с поло или футболкой и джинсами –– уже смарт-кэжуал.

Русский мужчина по версии Eleventy

Русские клиенты очень быстро «европеизировались». Если еще несколько лет назад, они категорически не принимали зауженные брюки, то теперь спокойно их носят. Русские мужчины не хуже французов или немцев следят за брендами. Сегодня они одеваются по-европейски стильно. Появилось новое поколение клиентов в возрасте от 35 до 55 лет, сегодня они очень отличается от той же возрастной группы, но 10 лет назад. Они занимаются спортом, питаются здоровой едой, путешествуют. У них есть деньги, чтобы тратить, при этом они не нуждаются в том, чтобы выпячивать бренды и лейблы. Им просто нужна качественная одежда.

Ткани

Мы используем в основном хлопок, шерсть, джерси и кашемир. Нам очень нравится джерси, потому что эта ткань имеет шикарный, классический вид, прекрасно держит форму и стоит вменяемых денег.

Итальянское производство

Наша компания инвестирует в систему аутсорсинга, которая направлена на сохранение итальянских ремесленных традиций. На сегодняшний день под эгидой Eleventy объединено 94 микропредприятия с разными специализациями, расположенных по всей территории Италии. Это маленькие, зачастую семейные предприятия, где ценят ручной труд. Одежда марки представлена в 18 бутиках по всему миру. В Италии у нас 9 магазинов. Например, в Милане мы находимся на площади Меда, всего лишь в 50 метрах от DSquared и Тома Форда. Мы расширяем свой рынок и стараемся выбирать достойных партнеров в каждой стране. Так, у нас уже пять бутиков в Корее, два в Австрии, один во Франции и один в Штатах и более 500 мультибрендовых точек по всему миру. В России мы пока представлены в ЦУМе, однако, планируем открывать монобрендовые бутики в будущем и останавливаться на достигнутом не собираемся.