Основные отличия брендовой одежды

Бытует мнение, что брендовая одежда доступна лишь избранному кругу счастливчиков. Но это далеко не так. Известные во всем мире бренды предлагают вниманию потенциальных потребителей не только безумно дорогие модели, но и вещи, доступные самому широкому кругу людей. Безусловно, эти модели могут отличаться друг от друга всем чем угодно, но только не качеством!

Так что же такое бренд?

В переводе с английского слово «brand» означает ничто иное, как «клеймо». Бренд – абстрактное название, несущее в себе целый ряд ценностных характеристик того или иного производителя. Нередко потребители путают два понятия «торговая марка» и «бренд». Действительно, эти понятия практически неразлучны. Однако значение у них разное. Торговая марка – это всего лишь юридически заверенное право на производство того или иного товара. Бренд – это созданный в сознании потребителя образ стильного, эксклюзивного и качественного товара.

Юмористы утверждают, что при пожаре в первую очередь надо спасать ни деньги, ни документы, а «брендовые» эксклюзивные вещи. Документы можно восстановить, деньги заработать, а заново создать эксклюзивную вещь от Gucci - это навряд ли.

Чем же так привлекает наших соотечественников (и не только) брендовая одежда?

Дизайнерские вещи – это престижная «визитная карточка», открывающая любому человеку курс на победу. Брендовые вещи способны поднять самооценку у неуверенного в себе человека, сделав его более значимым в глазах других. Но это лишь психологический аспект. А теперь давайте остановимся на основных требованиях, предъявляемых к брендовой одежде:

качественная ткань;

оригинальный пошив;

стильный фасон, подчеркивающий достоинства и скрывающий недостатки фигуры;

высокая степень износостойкости;

безупречная фурнитура.

Брендовые вещи могут стоить недорого и выпускаться массово. Могут быть пошиты знаменитыми дизайнерами в единственном экземпляре. Но те и другие будут изготовлены на самом высоком качественном уровне. Ведь бренд для компании – это все равно что репутация для человека.

Но что если вы никак не можете определиться с выбором? Ничего страшного, зайдите на модная брендовая одежда и, не торопясь, внимательно рассмотрите все коллекции, представленные в каталоге Универмага мужской и женской одежды.

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