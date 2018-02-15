«Особая серия» теперь доступна и для smart

Следуя давней традиции Mercedes-Benz в России, smart представляет «Особую серию». Чуть больше года компания собирала отзывы и предпочтения клиентов, чтобы в итоге представить вариант с наиболее популярными опциями. smart в комплектации «Особая серия» доступны с 1 января 2018 г.

Все модели smart fortwo и smart forfour теперь доступны с увеличенным топливным баком 35 л, пакетом вещевых отсеков, обогревом сидений, пакетом Comfort: регулировка руля и сиденья водителя по высоте, электрорегулировка и подогрев боковых зеркал. Как и в предыдущем поколении smart, нынешняя «Особая серия» включает в себя панорамную крышу. В кабриолетах багажник оснащается горизонтальной шторкой с сетчатым карманом.

smart fortwo, forfour и cabrio с двигателем 66 кВТ (90 л.с.) поставляются со следующего года только с автоматизированной 6-ступенчатой коробкой twinamic. Эти же модели предлагаются с пакетом Cool & Audio. Его основные функции: автоматический климат-контроль и аудиосистема с интерфейсами AUX/USB и Bluetooth® с функцией громкой связи, потоковым аудио для передачи музыки и приложением smart cross connect для мобильных телефонов.

С комплектацией «Особая серия» начальные варианты smart выглядят очень привлекательно. А для тех, кто стремится индивидуализировать свой автомобиль, компания предлагает множество ярких, спортивных и отличных от других вариантов отделки салона и экстерьера.

smart в России

Начиная с 2012 года в России было продано более 1 800 автомобилей smart. Этот компактный автомобиль премиум-класса стал неотъемлемой частью крупных российских городов. На российском рынке представлен весь модельный ряд нового поколения: smart fortwo coupe и cabrio, а также новая модель smart forfour и его версия BRABUS. Все автомобили smart сочетают интеллектуальную городскую мобильность и премиальный стиль жизни «Еngineered with Mercedes-Benz».

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