Особенности обработки фотографий на Mac

Илоне Вереск (Ilona D. Veresk) 23 года. Она окончила художественный лицей в г. Ижевске, но сейчас живет и работает в Москве. Ее творческий путь начинался с банального баловства. Она приглашала подруг на съемки, одевала их в самодельные костюмы и фотографировала. Так увлечение переросло в смысл жизни и в основную работу. Выбирала ли она жизнь фотографа - определенно нет. Методом проб и поисков среди визуальных искусств она нашла себя в индустрии рекламной и fashion-фотографии. Илона искала творческую свободу и возможность самореализации, которую ей и дает в полной мере эта профессия.

В 2015 году Илона провела первую персональную выставку в Москве, в дальнейшем работы принимали участия в выставках: Best of Russia 2016 (Москва), Pannonia Reflections 2017 (Словения), Fashion & Beauty photography awards 2016 (США). Она отмечена жюри конкурсов: Best of Russia 2016, IPA СНГ в категориях fashion и beauty, и FIAP в категории портрет. Среди клиентов: Wacom Europe (De), Nasonpearl (CHN, RU), Minstrel (USA), NAMM music expo, Leonardo & Picasso boutique, OOO Нефть, ООО Ортопринт, модный дом Svetlana Evstigneeva, и школа макияжа Chilly Dash Дарьи Холодных.

Работала с медийными личностями: МакSiм, Татьяна Котова, Юлия Паршута, Сергей Лемох, Екатерина Астахова и др.

Илона всегда лично руководит процессом съемок на протяжении всего производственного цикла. И очень внимательно относится даже к самым мелким деталям. Как и любой другой человек, она ценит комфорт, поэтому ее выбор однажды пал на MacBook PRO. Качество дисплея и точная цветопередача, стабильность и дружественность системы - все это именно то, что дает ей свободу в работе и оттачивании своих навыков.

У каждого художника есть своя формула вдохновения, ее - смесь авангардной моды с природой. Кто-то называет ее стиль Surreal fashion, кто-то модным фентези или просто сказками, но для нее это, скорее, эксперимент длиною в жизнь и теплая любовь к окружающему миру.

На своей лекции Илона расскажет о видах портретной ретуши. Она поделится с участниками знаниями о необходимых программах и материалах для работы, раскроет преимущества MacBook Pro и iMac, покажет, как работать с текстурой кожи методами dodge and burn и частотное разложение в fashion фотографии, журналах и рекламе. Напомнит методы выделения сложных объектов. А также наглядно покажет, как с помощью комбинации несложных техник достигнуть лучшего результата без вреда для качества фотографии.

​​​​​​​Программа лекции

1) Виды востребованной ретуши.

2) Fashion и бьюти-ретушь, подробный разбор по назначению и общим требованиям для каждого типа.

3) Программы и материалы для работы.

4) Преимущества MacBook Pro и iMac для работы фотографа/ретушера.

5) Недеструктивная конвертация RAW-файлов в Adobe CameraRaw.

6) Анализ изображения перед работой, выявление недостатков.

7) Разбор методов ретуши и случаи их применения.

8) Обтравка. Методы выделения сложных объектов (волосы, кружево и т.д.).

9) Сохранение итоговой картинки и промежуточных результатов.

10) На что обратить внимание при работе с фотографом?

11) Где брать RAW-исходники для тренировок?

12) Полезные порталы и обучающая литература.

Дата и время проведения лекции: 17 февраля 2017 года, 19:00. Вход свободный для всех желающих, 12+.

Место: Бизнес-школа RMA, Москва, центр Artplay, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 12 (станции метро Курская/Чкаловская), 5 этаж, аудитория DEE.

ВНИМАНИЕ! РЕГИСТРАЦИЯ!

Для посещения лекции необходимо пройти регистрацию на сайте re:Store, перейдя по ссылке http://www.re-store.ru/academy.

По всем дополнительным вопросам обращайтесь по адресу academy@re-store.ru (в письме участникам необходимо указать свое имя, а также источник, из которого узнали о лекции) или по телефону 8 (917) 513-19-31.