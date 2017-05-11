17 мая в Академии re:Store пройдет уникальная открытая лекция Максима Полякова и Камилы Шараповой на тему «Особенности создания рекламных роликов на iPad и MacBook».

Максим Поляков является руководителем студии «Рисуем раскадровки». Цель агентства - помочь режиссерам, творческим коллективам сформировать и донести свою мысль до инвестора, продюсера, заказчика. Они визуализируют сценарий или идею, рисуя раскадровку. Таким образом, получается некий макет будущего ролика или фильма. Раскадровка- это длительный и сложный процесс, некоторые специалисты предпочитают работать по старинке – на бумаге, но большинство перешли на iPad или Mac. Сам Максим говорит, что техника Аpple плюс творчество – равно результат.



Как создавать и творить для большого экрана, секреты и техники создания рекламных роликов и многое другое, вы сможете узнать из лекции Максима Полякова.

Максим Поляков - руководитель студии «Рисуем раскадровки» и анимационной студии «Витамин», а также художественный руководитель в детской киношколе Алексея Покровского. Проводил лекции в Сколково, на кинофестивале «Святая Анна», «Волжские встречи»2016, 2017, «Бумеранг» 2016.Работал над созданием таких фильмов, как: «Ледокол», «Со дна вершины», «Пятница», «Коловрат», «Дед мороз», «Битва магов», и сериалов: «Физрук», «Ольга», «Гражданский брак», «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса», «Пьяная фирма». Проекты в рекламе: Google, Toyota, Volkswagen, Smart, Renault, Mitsubishi, HP,Сбербанк России, Альфа банк, Банк Москвы, Homecreditbank, Транснефть, Севернефтегазпром, Согаз, МТС, Святой источник, Pepsi, Майский чай, Lipton, Curtis, Greenfield, M&M's, Kozel, PhillippMorris, Киндер, Синуфорте, Новиган, Юнивиткидс.

Программа лекции:

1. О студии «Рисуем раскадровки», нашей работе и достижениях.

2. Делаем раскадровку на iPad, секреты создания продающей рекламы.

3. Основные программы для создания рекламных роликов на Mac.

4. Разбираем на практике основные ошибки при создании раскадровки.

Дата и время проведения лекции: 17 мая 2017 года, 19:00. Вход свободный для всех желающих, 12+.

Место: Бизнес-школа RMA, Москва, центр Artplay, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 12 (станции метро Курская/Чкаловская), 5 этаж, аудитория DEE.

ВНИМАНИЕ! РЕГИСТРАЦИЯ!

Для посещения лекции необходимо пройти регистрацию на сайте re:Store, перейдя по ссылке http://www.re-store.ru/academy.

По всем дополнительным вопросам обращайтесь по адресу academy@re-store.ru (в письме участникам необходимо указать свое имя, а также источник, из которого узнали о лекции) или по телефону 8 (917) 513-19-31.

О сети монобрендовых магазинов re:Store (www.re-store.ru)

re:Store – самая большая сеть монобрендовых магазинов формата ApplePremiumReseller (APR) в Европе. Входит в состав группы компаний InventiveRetailGroup холдинга Ланит. Первый магазин re:Store был открыт в 2005 году в московском ТРЦ «Атриум». В сеть входят более 80 магазинов re:Store формата ApplePremiumReseller в России‚ 19 – в Европе. В магазинах re:Store представлен весь модельный ряд техники и программного обеспечения Apple, официально поставляемых в Россию. Помимо продукции Apple, в магазинах re:Store можно найти продукты Bowers&Wilkins, Bose, JBL, Wacom, Jawbone и многих других брендов.