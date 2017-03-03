Новый Mercedes-Maybach G 650 Landaulet

Штутгарт. G-Класс в совершенно новом облике: Mercedes-Maybach воплощает в G 650 Landaulet* (ландоле) новый шедевр автомобилестроения. Вслед за Mercedes-Maybach S‑Класса и кабриолетом S 650 G‑Класс с открытым верхом становится первым внедорожником суббренда Mercedes-Maybach. Необыкновенный ландоле G 650 следует за не менее эффектными моделями AMG G 63 6x6 и G 500 4x42. Оснащенный мощным двигателем V12, портальными мостами, матерчатым складным верхом с электроприводом и эксклюзивной отделкой задней части кузова, внедорожник лимитированной до 99 единиц версии исполняет пожелания особо требовательных клиентов. Ландоле Mercedes‑Maybach G 650 предлагает самый эксклюзивный способ совершения стильных поездок под открытым небом.

Творений, достойных использования превосходной степени, и важных вех в истории G‑Класса предостаточно. Новым Mercedes-Maybach G 650 Landaulet икона бездорожья доказывает, что понятие эксклюзивной роскоши можно поднять на новый уровень. Более того: культовый автомобиль на базе внедорожника находит себя в новом воплощении и снова демонстрирует, какой еще потенциал скрывается в классическом G-Классе, выпускаемом с 1979 года.

«Имя Maybach восходит к самым истокам автомобилестроения. Оно воплощает в себе высочайшую роскошь, объединяющую традиции и высокие технологии. В 2015 году наш суббренд Mercedes-Maybach открыл новую главу в истории автомобилей представительского класса. С того времени было продано более 15 000 автомобилей Mercedes-Maybach. Таким образом, каждым десятым проданным автомобилем в сегменте S‑Класса стал Mercedes-Maybach. А теперь наш модельный ряд Mercedes-Maybach пополнил самый знаковый и престижный внедорожник в мире - Mercedes-Maybach G‑Класс Landaulet. Пятой моделью после седана, кабриолета S‑Класса, Pullman и шоукара Mercedes-Maybach Vision 6 мы подчеркиваем значимость суббренда Mercedes-Maybach для семейства марки Mercedes», - отметил д-р Йенс Тимер, руководитель отдела маркетинга легковых автомобилей Mercedes-Benz.

Длина 5345 мм, колесная база 3428 мм, высота 2235 мм, почти полуметровый дорожный просвет и при этом большая вместительность и комфорт для четырех пассажиров: ландоле G 650 превосходит все стандарты. Таким образом, этот экстравертированный G‑Класс представляет собой уникальное сочетание роскошного седана и внедорожника. В то время как водитель и передний пассажир размещаются под закрытой крышей, задние пассажиры могут наслаждаться максимальным комфортом: при нажатии кнопки большой складной верх откидывается с помощью электропривода и открывает вид на голубое небо. Задние пассажиры наслаждаются великолепным видом на открытое пространство со своих раздельных сидений. Стеклянная перегородка с электроприводом отделяет заднюю часть автомобиля от передней, при этом стекло перегородки можно затемнить или сделать прозрачным, нажав на кнопку.

Первоклассные сиденья с опорой для икр и положением полулёжа

Благодаря увеличенной на 578 мм колесной базе пассажиры в Mercedes-Maybach G 650 Landaulet могут насладиться большой свободой действий. В сочетании с первоклассными задними сиденьями из S‑Класса комфорт и вместительность для задних пассажиров значительно увеличиваются: электрически регулируемые в разных направлениях раздельные сиденья можно легко установить в положении полулёжа. Активные мультиконтурные сиденья с функцией массажа ENERGIZING обеспечивают высокий комфорт и превосходную боковую поддержку благодаря надуваемым воздушным камерам. Различные режимы работы функции массажа улучшают самочувствие по принципу тёплого расслабляющего массажа с эффектом разогретых камней. Свободно регулируемые по длине и наклону опоры для икр дополняют концепцию задних сидений.

Другие элементы оборудования G 650 Landaulet также не оставят невыполненным ни одно желание. Чтобы задние пассажиры смогли насладиться комфортом, между раздельными сиденьями интегрирована большая бизнес-консоль с термоподстаканниками. Они дают возможность охлаждения или подогрева напитков, сохраняя такую температуру в течение длительного времени. Элементы управления для поднимания или опускания стеклянной перегородки находятся за подстаканниками. В центральной консоли спрятаны два столика, которые, как и в случае самолётного сиденья, легко выдвигаются и раскладываются вручную. Чтобы за столиками можно было комфортно писать или класть на них планшеты и ноутбуки, их столешницы имеют вставки из кожи.

Индивидуальные развлекательные возможности с двумя мониторами для задних пассажиров

Перед подстаканниками находится панель управления климат-контролем для задних пассажиров. Выше расположена панель „G‑Cockpit“, выполненная в стиле приборной панели для водителя: на центральной консоли по середине расположены три характерные клавиши. Но они не служат для включения блокировок трех дифференциалов: одна клавиша включает внутрисалонное освещение, две другие поднимают и опускают складной верх. К приборной панели „G‑Cockpit“ в задней части салона также относятся два перчаточных ящика и поручни, типичные для G‑Класса. На поперечине, вмещающей стеклянную перегородку, расположены два медиа-дисплея высокого разрешения диагональю 25,4 см (10 дюймов) для индивидуальной развлекательной системы.

Двухцветная обивка designo в четырех цветовых вариантах

Роскошный и изысканный характер ландоле подчеркивается высококачественной обивкой Designo с ромбовидной прострочкой, которая всегда выполняется в двух цветах и доступна в четырех цветовых вариантах. Клиент может выбрать между тремя различными цветами складного верха и четырьмя привлекательными цветами кузова designo, в том числе и в матовом исполнении. Шильдики „V12 BITURBO“ на передних крыльях указывают на венец моторостроения – 12-цилиндровый двигатель. Хромированную решетку радиатора украшает хромированная двойная ламель.

На закраинах обода легкосплавных дисков с керамической полировкой размером 55,9 см (22 дюйма) с дизайном «5 двойных спиц» нанесены эксклюзивные надписи „LANDAULET“. Выдвижные подножки с электроприводом облегчают посадку в автомобиль. К другим эксклюзивным элементами дизайна экстерьера относятся: противоподкатная защита спереди и сзади, крупные расширители колесных арок из настоящего карбона, а также установленное сзади с правой стороны запасное колесо с интегрированным кронштейном для третьего стоп-сигнала.

Портальные мосты и шины размера 325/55 R 22

Как известно, икона бездорожья G-Класс постоянно открывает новые горизонты: в отличие от предыдущих ландоле, построенных на базе представительских седанов, Mercedes-Maybach G 650 Landaulet позволяет получать незабываемые ощущения и за пределами дорог с твердым покрытием. Знакомые по AMG G 63 6x6 и G 500 4x42 портальные мосты создают внушительный дорожный просвет в 450 мм, благодаря которому «гелендеваген» с открытым верхом успешно выполняет экстремальные задачи. В отличие от традиционных неразрезных мостов колёса здесь располагаются не на уровне центральной оси моста, а устанавливаются гораздо ниже на колёсных редукторах из-за применения трансмиссии портальной конструкции.

Шины размера 325/55 R 22 создают идеальную базу для прекрасных ходовых качеств как на дорогах, так и за их пределами. Разумеется, и на новейшем «G-Классе» присутствуют дифференциалы со 100-процентной блокировкой, а также понижающая передача в раздаточной коробке. Сочетание уникальных в сегменте внедорожников технологий полного привода выделяет G 650 Landaulet из всей массы автомобилей 4x4.

Высокий запас тягового усилия обеспечивает самый мощный из доступных двигателей – разработанный Mercedes-AMG битурбированный двигатель V12 с максимальной мощностью 463 кВт (630 л.с.) и максимальным крутящим моментом 1000 Н∙м.

Знаменитые ландоле из Штутгарта выпускаются уже более 100 лет

Ландоле имеют богатую историю у автопроизводителя из Штутгарта: еще в 1910 году автомобиль Benz 25/45 PS представлял этот особый класс. Другими известными примерами этого эксклюзивного типа являются Mercedes-Benz 300 d Landaulet (1960), Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet (1964) и Maybach Landaulet (2008).

Лимитированная серия из 99 автомобилей, выход на рынок осенью 2017 года

Как и все остальные варианты G-Класса, Mercedes-Maybach G 650 Landaulet также производится на заводе Magna Steyr в Граце (Австрия). Мировая премьера и начало продаж четырехместного автомобиля с открытым верхом состоится на Женевском автосалоне в марте 2017 года. Выход на рынок лимитированной серии из 99 автомобилей начнется осенью.