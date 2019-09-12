Особое мероприятие The Business of Fashion на Неделе моды в Париже

В рамках предстоящей Недели авторитетное издание соберет своих подписчиков на мероприятии BoF 500 Symposium.

Онлайн-издание The Business of Fashion проведет конференцию BoF 500 Symposium в рамках мероприятий Недели моды в Париже. Сама Неделя в этот раз будет проходить с 23 сентября по 1 октября, а событие журнала – 29 сентября. На конференции выступят несколько спикеров на темы инклюзивности, равенства и будущего модной индустрии. В качестве локации мероприятия заявлен универмаг Galeries Lafayette на Елисейских полях. К участию будут приглашены 500 зарегистрированных подписчиков издания.