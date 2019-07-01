O’stin представляет капсульную льняную коллекцию

Лен заслуживает того, чтобы называться одним из лучших материалов в летнем гардеробе.

Одежда из льна экологична и воздухопроницаема, приятна на ощупь, обладает великолепной способностью отводить тепло и влагу, что делает ее идеальной в жаркую погоду.



Женщинам O’stin предлагает льняные комбинезоны, сарафаны, платья, свободные брюки на кулиске, макси-юбки с роговыми пуговицами в сочетании с кроп-топом. Цветовая палитра — солнечный желтый, приглушенный хаки, натуральный белый в тонкую серую полоску.

Принты вдохновлены тропическими растениями, такими как листья бамбука, папоротник. Каждая модель самодостаточна и не требует ярких аксессуаров. Идеальное дополнение — соломенная шляпа или ультрамодный козырек и плетеная сумка. В новом сезоне легко чувствовать себя стильно, не жертвуя комфортом.



Мужской блок — сборник главных хитов лета в новой интерпретации. Это футболки и рубашки с оригинальными принтами в виде диких обитателей джунглей и африканских саванн, а также городские шорты из плотного льна и мягкие брюки свободного кроя.

Классический песочный сочетается с насыщенным темно-синим и приглушенно красным, напоминающим марокканскую глину. Модели легко рифмуются между собой, позволяя создать образ в стиле casual с оттенком расслабленности и непринужденности.





По данным пресс-службы бренда.