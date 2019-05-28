Sloggi запускает революционную линейку нижнего белья ZERO FEEL для мужчин

Всемирно известный бренд Sloggi, перевернувший представление о комфортном нижнем белье благодаря внедрению технологии лазерной обработки краёв, представляет новую инновационную линейку нижнего белья для мужчин под названием ZERO FEEL из ткани с эффектом «второй кожи», разработанной специально для бренда в Японии.

Благодаря внедрению сразу нескольких инновационных технологий новая линейка ZERO FEEL полностью оправдывает свое название: ощущение свободы от (!) нижнего белья дарит сочетание невероятно удобной эластичной ткани, созданной специально для бренда в Японии и запатентованной Sloggi, лазерной обработки краев и ультразвукового точечного «бесшовного» соединения швов. Благодаря легким и тонким материалам, которые не скатываются и сохраняют форму, а также бесшовным контурам, белье остается незаметным даже под плотно прилегающей одеждой.

В по-японски минималистичной коллекции представлены мужские футболки с коротким рукавом и V-образным вырезом, которые благодаря проклеенным швам абсолютно незаметны под рубашками и джемперами, а также трусы-хипстер – идеальный вариант для повседневной носки благодаря инновационному ультрамягкому материалу и двойному слою ткани для еще большего комфорта.

Мужская и женская линейки ZERO FEEL от Sloggi будет представлена во всех российских магазинах ведущего немецкого бренда нижнего белья Triumph.