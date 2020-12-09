От балкона до лоджии

Вы знаете, что в дореволюционной России аренда квартиры с балконом была существенно дороже? Конечно, арендаторам и в голову не приходила мысль их стеклить. Небольшие ажурные балкончики предназначались исключительно для того, чтобы «подышать воздухом». После революции старые дома активно достраивались, появлялись все новые и новые балконы большей площади. В советское время обладателями квартир с балконами смогли стать не только буржуи, но и простые граждане. Интересно, но долгое время многие балконы использовались исключительно для хранения всевозможного хлама. И только в середине двадцатого века наши соотечественники в полной мере осознали всю прелесть наличия этой дополнительной площади.

Балконы стали повсеместно стеклить и утеплять. В двадцать первом веке большинство домов изначально возводят с застекленными лоджиями. Россияне поняли, что лоджии и балконы могут внести весомый вклад в интерьер любой квартиры. Конечно, в дизайне лоджий огромное значение играют и размеры окон, и освещение, и цветовая гамма. Но самое важное, конечно же, качественное остекленение лоджий. На сегодняшний день можно заказать как полутеплое, так и теплое остекление балконов, панорамное или французское. Вариантов множество. Ну, а преимущества очевидны. Ведь и двадцать первом веке Булгаковский «квартирный вопрос», по-прежнему, актуален. Остекленение лоджии не только существенно увеличивает жилое пространство, но и позволяет воплотить в жизнь интересные дизайнерские решения. Например, превратить обычный балкон в рабочий кабинет, летнюю спальню, зимний сад или зону комфортного отдыха.