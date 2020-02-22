От деловой встречи до трека в горах: где и какую обувь мы будем носить этой весной?

После долгой холодной зимы, которая, хоть и кажется, что длится вечность, непременно приходит весна и желание скинуть тяжеловесные «тимберленды», сапоги-ботфорты или утепленные зимние кеды. После доминирующего в гардеробе темного цвета хочется яркости, легкости, разнообразия принтов и материалов, и выход новых коллекций обуви SS’2020 признанного на рынке немецкого бренда s.Oliver придется как нельзя кстати любому моднику и моднице. Вычурно-броские цвета и в противовес спокойные природные оттенки, декоративные швы и дышащие ткани, мягкая замша и кожа ягненка, джинса и выбеленное полотно, массивные подошвы - составили полный гид, на что стоит обратить внимание грядущей весной и заранее строить планы на то, в каком месте вы будете фотографироваться в своей новой обуви на «майских».

В трек или по городу в треккинговых сандалиях

Сандалии, еще несколько лет назад казавшиеся прерогативой туристов-бэкпекеров и превращавшие любого человека в «студента-геолога», уже третий сезон подряд можно встретить в аутфитах модниц по всему миру. И это уже не просто аскетичные черные или темно-серые сандалии на застежках-липучках, но и вариации с неоновыми акцентами, металлическими заклепками, массивной белой подошвой и другими деталями. В них легко чувствовать себя на высоте, отправляясь вечером на открытие модного бара, а на следующее утро улететь в горы и пройти легкий трек - и все это в одной обуви.

Преодолевать расстояния большого города в ультра-комфортной обуви

Жить активной жизнью в городе и при этом оставаться стильным стало проще с приходом тренда на кроссовки, который уже несколько лет пребывает на вершине фешн-пирамиды. Линейки кроссовок из новой коллекции s.Oliver отличаются особым комфортом и ярким дизайном, благодаря которому одновременно легко блистать на вечеринке, бежать по ступенькам метро и растворяться в запахе сирени во время долгих ночных прогулок. Линия SO HYB, соответствующая своему слогану «пульсация города» — это массивные кроссовки с сетчатой отделкой, перфорированным рисунком на шнурках и вставками из неона и металлических деталей. Главный «аксессуар» любого активного горожанина летом, неожиданно, но пластырь! Правда, если знать о специальной стельке, созданной по технологии Soft Foam, то можно забыть не только об этом продукте цивилизации, но и о том, что на ногах вообще присутствует обувь. Стелька разработана не только для линии кроссовок, но и для мягких лоферов классического черного и ярко-алого цвета или открытых балеток д’Орсе с модным заостренным носом. Комфорт и защиту от травм обеспечивает особая мягкая пена в стельке с эффектом памяти, принимающая форму стопы. Ощущения при ходьбе сравнимы разве что с домашними тапочками, поэтому любые препятствия большого города - в том числе расстояния, будут под силу.

Уже на море? На пляж в изысканных шлепках и сандалиях

Зачем мечтать о летнем морском бризе и закатах, если можно уже сейчас приобрести путевки, пока цены не взлетели в стратосферу, и позаботиться о комфортной открытой обуви. В этом сезоне в тренде изящные босоножки и шлепанцы с тоненькими ремешками - на плоском ходу или на небольшом каблуке. Аккуратные вьетнамки, сделанные со вкусом, например, с мерцающей отделкой на ремешках идеально дополнят образ к предметам одежды с принтом по восточным мотивам. Все эти модели - отличная альтернатива туфлям и босоножкам на шпильках.

Прогулка в парке или лесу в обуви из натуральных материалов

Если, выбираясь за город, вы привыкли оставаться все тем же модным городским повесой, то стоит обратить внимание на трендовую обувь из натуральных материалов - на платформе или резиновой подошве, защищающая от грязи, из плетеной рафии - натуральных волокон пальмового дерева, слипоны из мягкой замши натуральных тонов, шлепанцы с мягкой пробковой подошвой, дышащие кеды с технологией текстильного вязания So Light. Впечатляющий спектр удобных и стильных моделей для долгих прогулок вдоль берега реки или дружеских посиделок у костра.

На деловую встречу, спецпоказ или финнисаж в casual chic

Весна и лето богаты на светские мероприятия, да и деловые партнерские встречи никто не отменял. Благо, сегодня кроме классических туфель-лодочек на шпильке из замши или лакированной кожи, можно выбрать из впечатляющей гаммы более комфортной обуви, в которой не хочется переодеть «сменку» в разгар вечера. Ультимативные кроссовки-сникеры с необычной подошвой и верхом из высококачественной кожи, монохромная обувь на плоской подошве в стиле рок-шик с серебряными шипами, анималистичный принт - змея или леопард, не теряющий своей актуальности в обуви на плоском ходу или устойчивом каблуке, балетки с металлическими деталями, и конечно простые белые кеды, мгновенно делающие стильным любой весенне-летний образ. Все эти тренды отражены в премиум-коллекции s.Oliver - BLACK LABEL, созданной на стыке женственности, минимализма и спортивного шика. В ней есть место, как смелым цветам вроде неона и фуксии, так и несгораемой классике - бежевого, песочного и всем оттенкам пастельного. Для обеспечения еще большего комфорта в некоторых моделях обуви, будь то босоножки на каблуке или балетки, представлена разработка So Flex с мягкой и ультра гибкой подошвой, благодаря составу из каучука, которая мало склонна к износу. Что сказать - идеальная компания для ежедневных путешествий по городскому пространству, которое принесет в такой обуви еще больше любопытных встреч и событий.

Справка о компании

ООО шу.ком Восток - дочернее предприятие немецкой компании shoe.com GmbH & Co. KG с головным офисом в Детмольде (Германия). shoe.com GmbH производит обувь по лицензии бренда s.Oliver с 1999 года, входит в состав обувного холдинга Wortmann Schuh-Holding KG - крупнейшего производителя и дистрибьютора обуви в Европе с годовым оборотом более 1 млрд. евро в год. Разработкой коллекций занимается международный отдел дизайна shoe.com GmbH совместно с брендодержателем с учетом всех глобальных трендов и использованием новейших технологий по производству обуви. Обувь s.Oliver представлена в 36 странах мира, в России - в более 300 точек продаж.

s.Oliver - глобальный семейный немецкий fashion бренд в стиле casual, созданный в 1969 году и завоевавший всемирное признание, в настоящее время является одним из самых популярных брендов в мире с показателем узнаваемости 86%. Продукция представлена в 41 стране мира, 3 млн. ед. продается каждую неделю, 9 200 точек продаж, 6 400 сотрудников.