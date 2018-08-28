От идеи до готового ролика

Александр Гринев с детства был неравнодушен к творчеству. Будучи еще выпускником школы, Александр создал и смонтировал свой первый видеоролик, который вскоре положил начало творческому пути спикера. Сейчас блогер имеет свой собственный видеопродакшен, проводит обучающие уроки по видеосъемке, принимает коммерческие заказы и продолжает реализовывать себя как фильммейкер. Стоит отметить, что не так давно Александр стал участником модного реалити-шоу «Замуж за Бузову», где 15 мужчин борются за право стать мужем популярной певицы.

В ходе лекции спикер доходчиво и подробно разобрал процесс создания видеоролика, который начинается с простой идеи. Первым делом, Александр обратил внимание на композицию, которая является эстетической составляющей кадра. Конечно, можно обойтись и без эстетики, но ваше видео при этом будет выглядеть примерно как газетная статья без запятых, твердых и мягких знаков. Чтобы ролик хотелось досмотреть до конца, он должен стать отражением целой истории, которая традиционно состоит из пяти частей:

Введение или, проще говоря, знакомство с героем; Завязка – позволяет обозначить проблему; Развитие – процесс разрешения персонажем конфликта; Кульминация – пиковый эмоциональный момент. Именно на этом этапе видео приобретает высшую степень динамичности; Развязка, которая подразумевает решение конфликта, и, наконец, вывод.

Важным этапом в создании фильма является процесс монтажа. По советам Александра, не стоит забывать миксовать кадры, например, переходить от крупного плана к общему. Также важно сочетать темп движения объекта в кадре, что позволит сделать видео динамичным. Следующая составляющая – это цвет. Задача монтажа по цвету – связать кадры между собой.

Александр обрабатывает свои видео именно на Macbook, и в этом ему помогает приложение Final Cut Pro, которое отличается высококлассным софтом для операционной системы IOS. Этот элегантный видеоредактор является профессиональным инструментом для монтажа. Понятный интерфейс и улучшенные возможности позволят создать готовый продукт за считаное время.

По словам Александра, основным источником вдохновения являются интересные истории из жизни. «Как писателю хочется рассказать о своих чувствах через литературный слог, так и нам, тем, кто связан с видео, хочется передать эмоции через видеоряд», - говорит Александр.

Для тех, кто не смог посетить лекцию, вскоре она будет доступна на официальном канале в Youtube. С расписанием следующих лекций можно познакомиться и зарегистрироваться на сайте re:Store, перейдя по ссылке http://www.re-store.ru/academy.

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