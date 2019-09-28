От первого лица: дизайнер Даниэла Даллавалле о новой коллекции Elisa Cavaletti

Итальянский бренд Elisa Cavaletti воплощает в себе безукоризненное чувство стиля и отличается индивидуальным подходом к созданию каждого образа. Помимо коллекции одежды для ярких и целеустремленных женщин, дизайнер Даниэла Даллавалле уделяет внимание и домашнему текстилю – ведь в современном мире облик дома важен не меньше, чем приверженность моде.

Как указано на Вашем сайте, самое важное – индивидуальность и характер в каждом образе. Каждое Ваше изделие уникально?

Это всегда выбор, и я объясню, что это значит. Мне в жизни повезло – мне была дана творческая фантазия. Ей я обязана моей увлеченностью искусством и историей. Еще история древних египтян научила меня тому, что через искусство можно оставить свой след в истории. Именно поэтому я решила создавать что-то, для чего бы я черпала вдохновение в самой себе. Конечно, всё это я смешала со своим природным любопытством и любовью к открытиям в природе. Мне особенно нравится наблюдать за миром, который движется и меняется. Таким образом, я смешиваю свои чувства и творческий потенциал с любопытством, и получается нечто уникальное каждый раз. Конечно, это плод большой внутренней уверенности. Я – человек скромный, но я говорю себе, что важно нравиться себе такой, какая я есть. Я могу делиться этим чувством с другими, создавая произведения искусства.

Получается Вы преподносите моду, как искусство?

Искусство – отправная точка, потому что прежде всего я – художница. Искусство у меня в душе. Я думаю, что одежда тоже содержит в себе искусство, но в тоже время, это нечто функциональное, это предмет, который мы используем. У меня нет амбиции создавать предметы искусства, которые можно лишь вешать в рамочку на стену. Все, что я создаю нужно исключительно для того, чтобы носить.

С Вами работает большая команда?

Очень большая. В данном случае я – автор и создатель, а вокруг меня работают люди, которые превращают это в нечто функциональное. Если бы я решила, что буду заниматься только искусством и делать это буду для себя, то я бы только писала картины. Я же решила делиться этим со всеми людьми, которые работают рядом. Я хочу, чтобы мои сотрудники чувствовали, что они любимы, что их уважают и что к ним хорошо относятся.

Чему посвящены Ваши картины?

Моя живопись в большей мере символическая. Есть несколько образов и символов, которые часто появляются в моих картинах. Например, глаз – возможность открытия в жизни, ведь через зрение мы и открываем мир. Часто появляется образ сердца, потому что это чувства разных людей. Еще бывает точечная живопись, потому что я часто спрашиваю себя «А что я? Я – точка среди других точек». Точка для меня и символизирует жизнь. Я часто пишу картины ночью – это чисто инстинктивная живопись. Я никогда не работаю по заданному сюжету, просто выплескиваю то, что есть внутри.

Как бы Вы охарактеризовали стиль вашего бренда?

Я думаю, что в основе этого стиля лежат особенности, которые легко разделить с другими людьми. Прежде всего это любовь к гармонии и красоте. Красота – это не только зрелище, которое потрясает до глубины дыши, но и нечто маленькое и скромное. Иногда эта красота какого-то аксессуара, пуговицы, например. Еще, что мне важно, через предметы одежды можно рассказать какую-то историю, поделиться своими чувствами. Если мы возьмем каждый предмет, который я нарисовала и создала, это не только одежда, это маленькая история о том, почему и как я создала эту брошь или кулон. Я не хочу рассказать что-то конкретное – для меня важнее подтолкнуть людей, которым нравится использовать свою фантазию, интерпретировать вещи и додумывать смыслы. Но я хочу сказать, что, если я срежу этикеты со своей одежды, уверена, что люди распознают мой бренд, потому что это узнаваемый стиль.

Расскажите о процессе производства

Я решила все производить в Италии, просто потому что я итальянка. Не потому что другие не могут, а потому что в Италии есть сложившаяся культура производства, а искусство вокруг вдохновляет меня на новые коллекции. Я взяла на себя ответственность создать предприятие, а это значит посвятить свою жизнь делу и тем женщинам, с которыми я работаю. У меня есть цель приблизиться к людям со всего мира через те предметы, что я произвожу в Италии. Каждый в своей жизни выбирает свой путь, я выбрала вот этот. Конечно, это и большая ответственность, много загруженности и я постоянно нахожусь в напряжении. А то, что из этого выходит в конце – это чистая поэзия, которая, к сожалению, невозможна без жертв.

Какие изделия особенно востребованы у российских покупательниц?

Что мне особенно нравится в выборе русских женщин – это то, что они всегда выбирают одежду, которая подсвечивает лицо. Она дает много света. В линии бренда можно выбрать и романтический, и спортивный стили, и минималистский. Еще мне нравится, что большую важность они придают удобству одежды – выбирают эластические ткани и вещи, которые можно стирать в стиральной машинке. Очень важно нравится себе, носить что-то привлекательное и модное, но при этом не испытывать неудобств. Потом я думаю быть итальянкой – это некоторое преимущество. Для меня это преимущество в том, что русские женщины легко входят в контакт с нами, и у нас много общего.

В чем Вы видите разницу между стилем русских и итальянских женщин?

Вопреки тому, что принято думать, мне кажется, что русские женщины весьма открытые. Они как будто бы сдержанны, но при этом открыты для контакта и обмена мнениями. Между нами всегда пробегает какая-то искорка. Я это вижу и через социальные сети – у меня много поклонниц творчества именно в России. Они становятся буквально мои близкими подругами. Мне часто говорили, что русские женщины холодные и любят дистанцию – нет, это не так. Что касается разницы, то это связано прежде всего с разной историей и климатом. Россия – это ведь огромная страна и в ней много разных этносов. Она настолько протяженна, что содержит буквально все существующие этносы. Так что я бы сказала, что разделяет нас только разная история.

Почему Вы решили совместить продажу женской одежды и домашнего текстиля?

Я начала с того, что начала одевать тело, то есть я начала с одежды. Но как я уже сказала, я с детства любила ткани и цвета, поэтому, создавая одежду, я не ограничила себя тем, что буду одевать только людей. Мне очень понравилось одевать и интерьеры. Разумеется, это большая ответственность. Сначала я много экспериментировала, потом, когда опыт и эксперименты превратились в ноу-хау, я стала оформлять и дома, и гостиницы, и рестораны.

Планируете ли Вы еще расширять области производства?

В жизни всегда есть мечта и стремления. Сейчас я создаю «Избушку у моря» – это дом целиком построенный мной. Это такое место встреч, где я придумываю и воплощаю в жизнь свои коллекции. Все, что там есть: пол, стены, потолки – все создано моими руками из материалов, которые я разминала своими руками. Я хочу сделать из этого дома место встреч, где буду видеться с людьми, с которыми хочу поделиться опытом. Частично это уже происходит – там уже побывали профессионалы разных направлений и художники. В сентябре этот домик станет настоящим музеем-предприятием, его признали в Италии.

Вы больше приверженец традиций или новатор?

Традиция она внутри каждого из нас, она в крови, и это никак не изменишь, потому что мы –это соединение всего, что произошло до нас. Моя цель – это использовать то, что сложилось для того, что будет необходимо в будущем. Разумеется, опираясь на корни, на прошлое. То есть, если я буду смешивать прошлое и настоящее, я таким образом создам будущее. А моя цель – это создавать будущее. Поэтому я очень люблю быть в контакте с молодым поколением – если я вхожу в их мир, то я всегда могу оставаться актуальной и смогу вместе с ними создавать будущее.

https://elisacavaletti.ru/