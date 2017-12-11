От сумы и от тюрьмы….

Наша жизнь очень непредсказуемая штука! Сегодня ты счастлив и богат, а завтра беден и несчастлив. Абсолютно не исключено, что вслед за удачей в вашу дверь постучится беда. Недаром с древних времен на Руси появилась пословица, что от сумы и тюрьмы зарекаться не стоит. В этом изречении наши предки выразили свой жизненный опыт. Кстати, касается это не только наших соотечественников. Например, в английском языке есть сленговое выражение - «Shit happens». В переводе на русский язык данное словосочетание звучит не слишком изысканно. Поэтому мы ограничимся лишь передачей его смысла – «Жизнь несовершенна!».

К сожалению, попав в неприятную ситуацию, русские и англичане ведут себя по-разному. Англичанин – срочно вызывает своего адвоката. Русский - надеется на «авось». Но, как показывает практика, наша правоохранительная система (как и жизнь) несовершенна, в результате чего невинные люди могут попасть за решетку. А ведь в Британии двухступенчатая система оказания правовой помощи и адвокатские услуги стоят совсем недешево. Что же мешает русскому человеку, попавшему в «неприятную ситуацию», воспользоваться профессиональными услугами адвоката?

Конституция РФ гарантирует право на защиту в ходе уголовного процесса. Однако наши соотечественники не слишком то доверяют бесплатным государственным защитникам, считая, что те будут вести дело формально. Безусловно, в данной ситуации каждому нужен высокопрофессиональный и заинтересованный в исходе судебного процесса адвокат. Конечно же, даже самый опытный адвокат по уголовным делам не может гарантировать положительный результат, но шансы подзащитного увеличиваются в разы. Самое главное - своевременно воспользоваться правовой помощью! Поверьте, в юридических вопросах нужно обращаться не к своему здравому смыслу, а к опытному адвокату!

Закончить нашу небольшую статью хочется еще двумя пословицами. Русская пословица гласит: «Дело опытного адвоката – не довести дело до суда». Английская: «Без хорошего адвоката даже рождаться неразумно!» Так будем же разумными людьми и не станем в сложных ситуациях отказываться от правовой помощи.