"Отцыfrovka" состоялась!

В киноцентре «Октябрь» в День Отца состоялась эксклюзивная закрытая премьера фильма "Отцыфровка", который был снят на основе сюжетной линии одноименной социальной программы, где известные родители делятся опытом в воспитании детей, радостями и страхами, как преодолевают проблемы и сложности.

Безусловная культурная и социальная ценность проекта вдохновила автора и продюсера, актера Николая Цонку, на создание первого полнометражного фильма: «Последний год я почти полностью посвятил своему авторскому проекту “Отцыфровка”, поддержку которому оказал Фонд Президентских грантов. Это программа про отцов и для отцов, о воспитании детей, семейных ценностях, традициях. Мы хотели бы побудить молодых родителей не бояться рожать детей, брать их из детских домов, иметь многодетную семью. И в целом - призвать отцов стать ответственнее, давать своим детям не просто свое материальное, но и личное время для духовного развития. Фильм основан на реальных историях наших героев, и зрители, которые нас посмотрят, найдут ответы практически на все вопросы, касаемые родительства. Я искренне уверен, что он принесет пользу каждому».

В течение года героями программ стали: Радислав Гандапас, Вадим Демчог, Ирина Хакамада, Михаил Барщевский, Егор Дружинин, Антон Беляев, Нонна Гришаева, Павел Астахов, Сосо Павлиашвили, Наталья Карпович, Станислав Ярушин, Артем Овчаренко, Роман Маякин, Никита Панфилов, Наталья Краснова, Никита Тарасов, Евгений Кулаков, Евгений Князев, Дмитрий Кожома, Константин Соловьев, Юрий Грымов, Екатерина Лисина, Олег Верещагин, Александр Клюквин, Игорь Жижикин, Екатерина Волкова, Андрей Ковалев, Дарья Мельникова, Антон Макарский, Алексей Кортнев, Роман Авдеев, Владимир Селиванов, Михаил Башкатов, Дарья Сагалова, Кирилл Андреев, Иван Жидков, Виктор Добронравов, Егор Дронов, Дмитрий Мухамадеев, Надежда Ангарская, Ирина Сашина, Карина Мишулина, Екатерина Шпица, Дмитрий Грачев и другие.