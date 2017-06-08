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Марио Тестино (Mario Testino) (43)
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Артем Кузелев

Откровенные фотографии на выставке Марио Тестино

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  • 08 Июня 201721:01
Сюжеты: Марио Тестино (Mario Testino)

Легендарный фотограф удостоился персональной выставки в Берлине.

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  • Кадры из альбома Mario Testino: Undressed

В первых числах июня в берлинском Фонде Хельмута Ньютона открылась ретроспектива Марио Тестино. Выставка Mario Testino: Undressed охватывает 40-летнюю карьеру мастера, однако презентует публике его откровенные снимки. Посетители экспозиции смогут своими глазами увидеть, как сексуальность идет рука об руку с развитием фотографии, рекламы и моды и становится одним из главных инструментов для привлечения внимания к продукции. Впрочем, при этом эротические фотографии, созданные Марио, безусловно, обладают и высокой художественной ценностью.

На выставке, которая работает до 19 ноября можно также приобрести новый одноименный фотоальбом Тестино, выпущенный издательством Taschen.

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