Откровенные фотографии на выставке Марио Тестино

Легендарный фотограф удостоился персональной выставки в Берлине.

1 / 9 Кадры из альбома Mario Testino: Undressed

















В первых числах июня в берлинском Фонде Хельмута Ньютона открылась ретроспектива Марио Тестино. Выставка Mario Testino: Undressed охватывает 40-летнюю карьеру мастера, однако презентует публике его откровенные снимки. Посетители экспозиции смогут своими глазами увидеть, как сексуальность идет рука об руку с развитием фотографии, рекламы и моды и становится одним из главных инструментов для привлечения внимания к продукции. Впрочем, при этом эротические фотографии, созданные Марио, безусловно, обладают и высокой художественной ценностью.

На выставке, которая работает до 19 ноября можно также приобрести новый одноименный фотоальбом Тестино, выпущенный издательством Taschen.