Открыт для удовольствия! Продажи нового кабриолета Е-Класса - старт в августе.

Выпуская новый кабриолет Е-Класса, Mercedes-Benz придаёт завершённость своему семейству автомобилей Е-Класса. Этот открытый четырёхместный автомобиль с классическим матерчатым верхом сочетает в себе чувственный, исполненный пуризма дизайн с высоким комфортом для дальних путешествий вчетвером и самыми современными техническими решениями. Среди них и расширенная интеграция смартфонов в комбинации с функцией беспроводной зарядки и функцией автомобильного ключа, и широкоэкранная приборная панель, и самые актуальные вспомогательные системы. Мощные двигатели и комфортабельные варианты подвески подарят в пути ощущение спортивной роскоши. На заказ данный кабриолет может быть оборудован ветроотклоняющей системой AIRCAP с электроприводом и системой обогрева пространства в зоне головы и шеи AIRSCARF – для обеспечения большего комфорта при движении с откинутым верхом. Кроме того, данный кабриолет впервые становится доступным в варианте с полным приводом 4MATIC. На российском рынке кабриолет будет представлен в полноприводной версии E 200 и заднеприводной Е 300.

В "лице" нового кабриолета Mercedes-Benz представляет пятого и самого молодого представителя семейства автомобилей Е-Класса, которое, таким образом, полностью обновилось в течение одного года. Одновременно звёздная марка из Штутгарта демонстрирует приверженность своей традиции создания кабриолетов с классическим матерчатым верхом и сохраняет при этом высокую планку. "Страсть к экстраординарным автомобилям, которую мы разделяем вместе с нашими клиентами, особым образом отразилась и в нашем новом кабриолете Е-Класса, – отметила Бритта Зеегер, член Правления Daimler AG и руководитель подразделения глобальных продаж и маркетинга легковых автомобилей Mercedes-Benz. – Он даёт возможность наслаждаться комфортабельностью и роскошью путешествий под открытым небом".

При поднятом верхе кабриолет Е-Класса напоминает силуэт купе Е-Класса, демонстрируя столь же выразительные пропорции. Их близкое родство подчёркивает также выдержанный в духе пуризма дизайн с акцентом на плоскости, редукцией линий и использованием чувственных форм. Темпераментный (hot) и хладнокровный (cool) одновременно, язык форм олицетворяет здесь красоту и интеллектуальность, определяя облик данного кабриолета, который при этом демонстрирует независимый, самобытный характер, особенно при откинутом верхе.

Эффектная передняя часть кузова с глубоко посаженной решёткой радиатора в «бриллиантовом» стиле и расположенной в её центре звездой, светодиодные фары головного освещения повышенной мощности (на заказ – также светодиодные фары высокого разрешения MULTIBEAM), длинный капот с «силовыми» рёбрами и полностью опускающиеся боковые стёкла подчёркивают динамичность данного кабриолета. Туго натянутый складной верх с интегрированным задним стеклом органично переходит в атлетичную заднюю часть кузова. Спортивный характер этого четырёхместного автомобиля подчёркивают протяжённые, отличающиеся чувственными формами "плечи", а также двухсекционные, очень плоские задние фонари на светодиодах. Кроме того, задние фонари формируют бриллиантово-яркий облик, который напоминает собой свечение реактивного двигателя. Обновился и сценарий работы задних фонарей, где последовательность световых сигналов и приветствует, и прощается с владельцем автомобиля.

Выбирающий себе кабриолет предпочитает ездить с откинутым верхом как можно чаще. То, что теперь и в кабриолете Е-Класса можно наслаждаться максимальным комфортом при движении под открытым небом, делают возможным предлагаемые в качестве опций автоматическая ветроотклоняющая система AIRCAP и система обогрева пространства в зоне головы и шеи AIRSCARF, благодаря которым удовольствие от свежего воздуха будет гораздо более приятным даже при низких температурах. Ветроотклоняющая система AIRCAP разработана специально для кабриолетов Mercedes-Benz. Она состоит из малозаметного ламельного модуля с электроприводом, встроенного в верхнюю часть рамы над лобовым стеклом, и также электрической ветроотклоняющей сетки, расположенной между за задними сиденьями. По нажатии кнопки данная система уменьшит воздушные завихрения и в задней части салона. Система AIRCAP является компонентом комфорт-пакета для кабриолета, что включает в себя также систему обогрева пространства в зоне головы и шеи AIRSCARF, которая при низких температурах обдувает потоками тёплого воздуха шею и затылок водителя и переднего пассажира. Комбинация из этих двух решений позволяет наслаждаться атмосферой кабриолета даже в прохладные дни.

Подробности: www.mercedes-benz.ru