Открытие бутика "Kalina Shop" в ТЦ «Афимолл Сити»

31 мая в торговом центре "Афимолл Сити" состоялось открытие третьего мультибрендового бутика "Kalina Shop" - арт-пространства с уникальной подборкой коллекций известных российских дизайнеров.

Катя Вороненко и Ольга Молчанова, основатели и идейные вдохновители проекта, рассказали о своем детище: «Kalina Shop – молодой, амбициозный и быстро развивающийся проект. За 9 месяцев мы открываем уже третий бутик российских дизайнеров. В Kalina вы найдете не только самые актуальные тренды и интересные модели, но и благодаря внимательным консультантам сможете быстро и в комфортных условиях подобрать эксклюзивную вещь – все модели представлены минимальными тиражами.

Использование разноуровневого оборудования в интерьере делает пространство бутика не только более просматриваемым и интересным для визуального восприятия, но и более функциональным для проведения пресс-дней, показов и лекций в рамках образовательной программы от Kalina. Мы всегда думаем о наших клиентах и стараемся сделать процесс покупки одежды и аксессуаров не только приятным, но и полезным».

В бутике Kalina представлены: Zavodroom, Lorani, Lotus, S. Queen, Антарес, Kseniya, Stella di Mare, Saomi, Massini S, Василиса, Inna Lukicheva, AlexandraKazakova, Ivanova, Atelier Amaranth, Divalli, Qwill, La Trevi, Myzina, Lastory_store, Fashiondrug, Blonde&Brunette.

На открытие Kalina Shop собрались дизайнеры и звездные гости. Среди медийных персон были: Ольга Медынич, Серафима Низовская, Екатерина Маликова, Юта, Ирина Ортман, Ирина Тонева, Наталия Лесниковская, Лоя, Николай Овечкин, Антонина Клименко, Екатерина Дробыш, Илана Юрьева, Ева Авеева, Анжелика Фролова, Дмитрий Тимошенко, Антон и Евгения Алфер, Сонаса Каба и другие.

Официальные партнеры мероприятия:

Телеканал World Fashion — международный спутниковый и кабельный телеканал о моде, стиле жизни и знаменитостях.

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