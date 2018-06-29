Открытие бутика в Крокус Сити Холле отпраздновал бренд ANTE KOVAC

В Крокус Сити Молле, при большом стечении поклонников и почитателей бренда, состоялось долгожданное открытие флагманского бутика ANTE KOVAC.

Брэнд ANTE KOVAC является уникальным явлением в мире моды, и уже на протяжении 10 лет, создает эксклюзивные сумки ручной работы, для тех, кто по истине ценит высокое качество, неповторимый дизайн и стремится подчеркнуть свою индивидуальность.

Все изделия ANTE KOVAC выполняются из кожи высочайшего качества, на собственной фабрике в Москве, что позволяет выпускать ограниченные и капсульные коллекции, которые сразу становятся предметами коллекционирования.

В разное время вдохновением для коллекций становились работы: Сальвадора Дали, Ван Гога, Альфонса Мухи и многих других великих мастеров прошлого и настоящего.

Изысканная сдержанность и лаконичность формы, филигранная роспись с классическим сюжетом и элементы современного дизайна в виде значков, добавляющих небольшую долю провокации и задорного авантюризма – стали визитной карточкой бренда.

Эклектичный и неповторимый стиль ANTE KOVAC по праву получил признание в Европе и Арабских Эмиратах. Сейчас бренд активно ведет переговоры и рассматривает предложения об открытии своего Европейского представительства и бутиков.

Каждое изделие бренда ANTE KOVAC, по праву может считаться «произведения искусства», оставаясь функциональным аксессуаром, привлекающим восхищенные взгляды и подчеркивающим статус своего обладателя.

Интерьер флагманского concept-store ANTE KOVAC решен в виде стилизации арт-пространства под интерактивный музей, где экспонаты можно не только трогать, но и купить, пришлась по душе и гостям бренда и просто посетителям Крокус Сити Молла в этот день. Идея утилитарности и носибельности предметов искусства ANTE KOVAC и их интеграции в нашу жизнь стали основным философским принципом бренда «Искусство нести искусство».

Уникальной возможностью совершить покупку до «официального открытия» бутика воспользовались десятки гостей мероприятия.

Даже церемонию открытия бренд провел в свойственной ему эклектичной манере, соединив в концепции открытия три «Площадки» Входную групп олицетворяющую Землю, воздушный, как бы парящий атриум второго этажа, олицетворяющий Небо и бассейн Крокус Сити Молла, ставший олицетворением Воды.

Партнерами церемонии открытия выступили официальный дилер BENTLEY с самым большим шоу-румом в Европе компания BENTLEY Авилон Москва Волгоградский и компания «Галс-Девелопмент», которая входит в ТОП-5 крупнейших застройщиков Москвы.

Открыл вечер известный мужской топ-стилист Александр Белов, рассказавший гостям о последних новинках и трендах моды, на примерах мужской коллекции бренда.

Истинным украшением программы стало выступление мастеров синхронного плавания, устроивших настоящую водную феерию, представив гостям новое прочтение балета Лебединое Озеро.

Провел церемонию открытия популярный актер театра и кино Николай Цонку.

https://www.antekovac.ru/

ул. Охотный Ряд, 2, ТГ Модный Сезон, эт. 2.

Московская обл., г. Красногорск, ул. Международная, д. 8

Крокус Сити Молл