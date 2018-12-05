Открытие флагманского бутика Elena Miro в Неглинной Галерее

В Неглинной Галерее прошел показ новой коллекции бренда Elena Miro, приуроченный к торжественному открытию флагманского бутика партнером бренда на российском рынке- компанией Jamilco.

По случаю открытия, Москву посетили представители бренда Elena Miro в лице владельца компании Джузеппе Мирольо и генерального директора Ханса Хёгштета. От лица Jamilco гостей приветствовал президент компании Халед Джамиль.

В рамках светского мероприятия состоялся показ. Коллекция, выполненная в итальянском стиле, вобрала в себя модные тенденции нового сезона: гороховые и графические принты, никогда не выходящего из моды пейсли, а также главные цвета модной весны: темно-синий, постельный-бежевый и другие. Повседневные луки нашли отражение в трикотаже: кардиганы и свитера геометрической вязки. Дефиле завершилось показом вечерней линейки.

В новой коллекции предложенные дизайнерские решения, гармонично подчеркивают достоинства женской фигуры, не изменяя основным принципам бренда – утонченность, элегантность и характер.

Гости показа с интересом наблюдали за происходящим на подиуме, где весенне-летнюю коллекцию марки демонстрировали модели с женственными формами. Среди моделей на показе дебютировала актриса Елена Валюшкина. Другие актрисы в лице Елены Лядовой, Натальи Бочкаревой и Дарьи Поверенновой активно поддерживали каждый ее выход на подиум.

Гостей вечера окружала атмосфера праздника – джазовая импровизация, угощения и итальянские вина. Ведущим вечера стал Игорь Лантратов.

Среди гостей были замечены: Дарья Мороз, Елена Лядова, Ирина Слуцкая, Анастасия Макеева, Дарья Повереннова, Елена Валюшкина, Юрате Гураускайте, Ольга Кабо, Елена Захарова, Арина Шарапова, Татьяна Веденеева, Наталья Бочкарева, Анжелика Каширина, Юлия Куварзина, Анжелика Каширина, Марина Дэмченко, Мария Пахарь, Ирина Ващенко, Халед Джамиль и многие другие.



