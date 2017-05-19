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Алексей Бобровский

Открытие флагманского бутика Mandarina Duck в ТЦ Метрополис

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  • 19 Мая 201721:56
Сюжеты: Mandarina Duck

17 мая состоялось открытие флагманского бутика Mandarina Duck в ТЦ Метрополис.

В настоящее время имя итальянской торговой марки Mandarina Duck ассоциируется с аксессуарами премиум-класса и парфюмерией. Символом компании является утка-мандаринка золотисто-желтого оттенка. Ее выносливость, преданность и яркое оперение превосходно характеризует философию бренда.

 В ассортименте марки Mandarina Duck представлены эксклюзивные сумки, часы, духи, солнечные очки и кожаные аксессуары и обувь. В 2004 году дизайнерская компания разработала жизнерадостный и яркий дебютный аромат Mandarina Duck для дам, который сразу же привлек внимание публики. 

Mandarina Duck — всемирно известный бренд, который возник в 1977-м году силами двух молодых людей, которые и начали делать качественные вещи из кожи. С тех пор бренд Мандарина Дак не перестает удивлять поклонников, создавая все новые, необычные, оригинальные изделия из натуральной кожи. 

   
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