17 мая состоялось открытие флагманского бутика Mandarina Duck в ТЦ Метрополис.

В настоящее время имя итальянской торговой марки Mandarina Duck ассоциируется с аксессуарами премиум-класса и парфюмерией. Символом компании является утка-мандаринка золотисто-желтого оттенка. Ее выносливость, преданность и яркое оперение превосходно характеризует философию бренда.

В ассортименте марки Mandarina Duck представлены эксклюзивные сумки, часы, духи, солнечные очки и кожаные аксессуары и обувь. В 2004 году дизайнерская компания разработала жизнерадостный и яркий дебютный аромат Mandarina Duck для дам, который сразу же привлек внимание публики.

Mandarina Duck — всемирно известный бренд, который возник в 1977-м году силами двух молодых людей, которые и начали делать качественные вещи из кожи. С тех пор бренд Мандарина Дак не перестает удивлять поклонников, создавая все новые, необычные, оригинальные изделия из натуральной кожи.