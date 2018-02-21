Открытие кондитерской Сергея Жукова и Регины Бурд в VEGAS

17 февраля в торгово-развлекательном комплексе VEGAS Крокус Сити солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков и его жена Регина Бурд в атмосфере семейного праздника открыли кондитерскую с авторскими десертами. Новое кафе звездной пары получило название «Любовь и сладости», полностью отражающее стиль жизни Сергея и Регины.

Программа открытия сопровождалась яркой анимацией: все гости VEGAS смогли посмотреть показательные выступления юных фигуристов – учеников школы Ирины Слуцкой, стать свидетелем создания самого большого мыльного пузыря, принять участие в праздничной дискотеке на катке «ЛЕДО» и покататься вместе с веселыми аниматорами под зажигательную музыку, а также выиграть полугодовой запас сладостей и сфотографироваться с Сергеем Жуковым в фотозоне, оформленной леденцами и капкейками. Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов одним из первых поздравил Сергея и Регину с долгожданным событием и принял участие в торжественной церемонии открытия новой семейной кондитерской в ТРК VEGAS Крокус Сити вместе с близкими друзьями пары и коллегами по сцене: Стасом Костюшкиным, Альбиной Джанабаевой, Марией Кожевниковой, Юлией Барановской, Катей Лель, Эвелиной Бледанс, Игорем Бурнышевым (Burito), Дмитрием Грачевым и многими другими.

Сергей Жуков поделился своими впечатлениями с журналистами: «Спасибо всем, кто был с нами и стал свидетелем этого исторического события! Это праздник для всех нас, и я думаю, нам удалось создать по-настоящему чудесное настроение. Я безумно рад, что теперь есть такое место, где гостей ждут не просто вкусные десерты, но и настоящие чувства, вложенные в каждый кусочек. Это та самая тёплая атмосфера, которая так нужна, чтобы провести время с семьей. Мы ждём вас каждый день в VEGAS Крокус Сити. Приходите и наслаждайтесь».

В 2018 году сладкий бизнес Сергея и Регины выходит на новый этап: ребрендинг и открытие нового кафе ТРК VEGAS Крокус Сити. Сейчас ассортимент кондитерской гораздо шире: это торты на заказ, эклеры, пряники, пирожные и другие сладости для праздника и на каждый день. Поэтому владельцы CupCake Story провели ребрендинг, в рамках которого устроили масштабный конкурс на новое название среди подписчиков Сергея и Регины в Instagram. В результате одна из подписчиц подарила кондитерской яркое, современное русское название «Любовь и сладости».

В новом кафе-кондитерской можно будет попробовать более 50 приготовленных вручную из натуральных ингредиентов сладостей: капкейков, эклеров, пирожных, тортов, выпечки и вкусных дизайнерских сэндвичей. «Любовь и сладости» с удовольствием примет гостей детского праздника, поможет провести торжество и обеспечит натуральный сладкий стол. В кафе можно будет заказать торты, в том числе, и с индивидуальным дизайном.

«Любовь и сладости» — новое имя успешной сети кондитерских CupCake Story от Сергея Жукова и Регины Бурд. В ассортименте более 200 рецептов капкейков, эклеров, тортов, пирожных, печенья и пряников, других сладостей. Все десерты делаются вручную исключительно из натуральных продуктов. Используются только настоящее сливочное масло, молоко, йогурт, сливки, орехи, шоколад, какао.