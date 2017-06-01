Открытие корнера селективной парфюмерии M.Micallef в ЦУМе.

В ЦУМе состоялось торжественное открытие корнера селективной парфюмерии M.Micallef.

К событию был приурочен визит владельцев парфюмерного дома - Мартин Микаллеф и Джеффри Нейман. Супружеская пара, стоявшая у истоков рождения нишевой парфюмерии ещё в начале 1990-х, лично встречали гостей, в числе которых были не только поклонники ароматов марки (p.s.: французский парфюмерный дом получил широкую известность в России благодаря легендарному аромату Королевский мускус), но и российские селебрити. Ароматы от M.Micallef по достоинству оценили Лариса Вербицкая, Ольга Кабо, Елена Захарова, Ирина Салтыкова, Анна Невская, Ирина Лачина, Наталия Лесниковская, Юлия Такшина, Наталья Швец, Рената Пиотровски, Алиса Толкачева, Ирина Сашина, Мария Романова, Андрей Житинкин, Евгений Герчаков.

В этот вечер гости, пришедшие поздравить мадам Микаллеф и месье Неймана с долгожданным открытием парфюмерного пространства на центральной площадке страны, были первыми, кто послушал аромат Jacaranda, эксклюзивно представленный в ЦУМе. Жакаранда это исключительный аромат в роскошном золотом флаконе, декорированным лиловыми кристаллами Сваровски. Аромат раскрывается богатым звучанием лепестков розы и индийских специй, а сердце аромата пульсирует оттенками амбры и сандаловой древесины!

Весь вечер Мартин, известная во Франции художница, персонализировала каждый купленный флакон M.Micallef в ЦУМе - лично наносила на флаконы изысканные рисунки и имя владелицы.

Отметим, что в рамках представленной парфюмерной экспозиции корнера M.Micallef поклонники парфюмерно-дизайнерского эксклюзива смогут найти и знаменитые хрустальные флаконы марки, украшенные стразами Swarovski.