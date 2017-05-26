В ТЦ «Капитолий» на Проспекте Вернадского состоялось торжественное открытие нового магазина FiNN FLARE. Сюда стоит приходить всей семьей. Ведь в магазине представлена женская, мужская и детская коллекция. Истинные ценители моды найдут здесь эксклюзивные наряды из капсулы «CHAPURIN for FiNN FLARE»: романтичные блузки, украшенные перьями райских птиц, платья с необычной геометрией кроя, приталенные жакеты актуальных цветов, монохромные юбки и брюки для любого случая.
Открытие магазина FiNN FLARE на Проспекте Вернадского
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- 26 Мая 201722:24
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