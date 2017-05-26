Открытие магазина FiNN FLARE на Проспекте Вернадского

В ТЦ «Капитолий» на Проспекте Вернадского состоялось торжественное открытие нового магазина FiNN FLARE. Сюда стоит приходить всей семьей. Ведь в магазине представлена женская, мужская и детская коллекция. Истинные ценители моды найдут здесь эксклюзивные наряды из капсулы «CHAPURIN for FiNN FLARE»: романтичные блузки, украшенные перьями райских птиц, платья с необычной геометрией кроя, приталенные жакеты актуальных цветов, монохромные юбки и брюки для любого случая.