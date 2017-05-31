Открытие магазина STREET BEAT в Нижнем Новгороде

География STREET BEAT расширяется почти каждый месяц, и в мае новый магазин сети появится в одном из старейших городов России. 16 мая состоялось открытие первого магазина STREET BEAT в Нижнем Новгороде и двадцать первого в России. Он располагается на одной из самых длинных улиц города по адресу: ул. Родионова, 187, ТРЦ “Фантастика”, 1 этаж. В новом STREET BEAT представлена обувь, средства по уходу за ней, женская и мужская одежда, а также аксессуары известных спортивных и лайфстайл брендов.

“Мы очень рады, что сеть наших магазинов развивается не только в столице, но и в других городах. Наша география расширяется, и сейчас на очереди Нижний Новгород. В этом году мы откроем еще несколько магазинов, пока не будем говорить, где именно. Наша главная миссия – доказать, что кроссовки – это не только обувь для спорта!”

— Тихон Смыков, генеральный директор Inventive Retail Group.

STREET BEAT — это мультибрендовый онлайн и оффлайн магазин с широким ассортиментом кроссовок и кед, в котором продаются как классические модели, так и редкие коллекционные релизы и коллаборации. В магазине представлены такие спортивные и лайфстайл бренды, как Nike, Jordan, New Balance, ASICS, Vans, Converse, Puma, Stussy, New Era, Diadora и другие. Помимо этого в магазине действует бонусная программа для постоянных клиентов.

Федеральная сеть STREET BEAT входит в группу Inventive Retail Group*, насчитывает уже 21 магазин в восьми городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Сочи.

Познакомиться с ассортиментом магазина можно на сайте - http://street-beat.ru/

*Группа компаний Inventive Retail Group — это уникальный для российского рынка проект‚ объединяющий сети специализированных магазинов ведущих производителей цифровой электроники, детских и спортивных товаров. Сегодня ядро компании Inventive Retail Group составляют знаменитые во всем мире бренды: Apple‚ Samsung, Sony, LEGO и Nike. В 2014 году в портфель компании вошли три новых бренда: UNOde50, Street Beat и Rookie. Входит в группу компаний Ланит.