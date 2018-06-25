Открытие нового бутика бренда сумок Ante Kovac

За многолетнюю историю бренда сумок Ante Kovac было создано многое: более двадцати коллекции, коллаборации с именитыми художниками, съемки арт-фильмов, открытие бутика в центре Москвы... а недавно состояось масштабное открытие второго бутика московской мануфактуры! Все чего касается рука Анны Серегиной (креативного директора бренда) - все превращается в настоящее искусство! Открытие нового дома Ante Kovac стало настоящим перфомансом.Помимо необычного интерьера нового бутика, созданного дизайнерским бюро Yan Moserbach, событием вечера стала инсталляция 'Art to wear', созданная по последним диджитал технологиям, включающая несколько арт-объектов с дополненной реальностью. Ante Kovac известен своей страстью к смешению разнообразных стилей и направлений в искусстве и моде, на этот раз творческая команда смешала реальный и виртуальный миры. Один из таких экспонатов встречал гостей около входа - громадная звезда с красной ковровой дорожкой, на которой каждый смог почувствовать себя настоящей голливудской знаменитостью. Сделав фотографию рядом с этим монументом, в результате на изображении появлялись виртуальные детали, вовлекающие человека в захватывающее действие, о котором он даже не подозревал во время съемки. В холле торговой галлереи разместились еще несколько подобных экспонатов, среди которых бала и громадная банка супа Энди Уорхола!





Помимо инсталляций, гости вечера угощались изысканным фуршетом, а приглашенные стилисты знакомили окружающих с историей сумок и бренда Ante Kovac. Посетители узнавали много нового о сумках и кожгалантереи, а некоторые смогли выиграть стильные аксессуары бренда, приняв участие в лотерее. После нескольких часов предвкушения, наступил момент разрезания ленты. Анна Серегина выступила с речью, а через несколько минут гости попали внутрь современного музея, экспонаты которого мог приобрести каждый вошедший! Потрясающий интерьер бутика не оставил равнодушным, а сумки влюбили в себя заядлых модниц и блоггеров, посетивших мероприятие! Бутик представляет из себя двухетажный лофт, наполненный настоящими произведениями искусства ручной работы. Сумки Ante Kovac - это не просто сумки, это настоящие арт-объекты, применимые в повседневной жизни. Никто не смог уйти с пустыми руками, для каждого нашлось свое произведение от Ante Kovac.





Через некоторое время гости были приглашенны к бассейну торгового комплекса, где Ante Kovac представил завораживающее зрелище - выступление синхронисток, выступивших со своей версией Лебединного озера. Это стало прекрасным завершением волшебного вечера, благодаря которому все посетители смогли прочуствовать особенную ауру бренда, не оставляющую равнодушным даже тех, кто не испытывает особого трепета к моде и искусству! Новая вершина достигнута, на очереди новые эксперименты и победы!

http://www.antekovac.ru