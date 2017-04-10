В Москве состоялось открытие нового бутика Oblique Creations

В торгово-развлекательном центре «Европейский» открылся новый бутик итальянского бренда одежды Oblique Creations.

По этому случаю гостям была представлена актуальная коллекция весна-лето 2017, а также новая коллекция осень – зима 2017/18.

Одежда Oblique Creations, над которой работает группа дизайнеров-авангардистов - в том числе и фрилансеры от Vivienne Westwood, - предназначена для современной элегантной женщины-интеллектуалки, которая любит мечтать и удивлять, но при этом ценит комфорт, многофункциональность и качество.

Отличительная черта бренда — архитектурный крой и геометричность силуэтов. Большинство моделей созданы из комбинированных тканей и трикотажа и отличаются кроем, способным украсить любую фигуру. Инновационные материалы — лён стрейч, лиоцелл, hi-tech материал, учитывающий температуру воздуха — дарят новый уровень комфорта и функциональности.

Коллекция весна-лето — 2017 получила название Sunrise («Рассвет»). Она посвящена яркому калифорнийскому солнцу и бодрому настроению, который дарит океан летом. По замыслу дизайнеров именно отражение солнечных лучей в волнах океана способно вдохновлять на творческие эксперименты — в том числе с яркими цветами и новыми силуэтами. В коллекции обыгрывается сочетание геометрических линий с мягкостью струящихся тканей, классическое сочетание белого и чёрного цветов с яркой авангардистской графикой. Величественный и элегантный чёрный цвет — обязательный атрибут каждой коллекции Oblique Creations, как и трикотаж наивысшего качества. Романтике также нашлось место — насыщенный голубой и ярко-розовый, лиловый, цвет морской волны вызывают в памяти всю палитру оттенков предрассветного неба. В коллекции есть вещи для делового гардероба, на каждый день и для вечеринок.

Обратите внимание на зелёно-жемчужный биколор - этот альянс тоже популярен.

В каждой вещи - обязательно своя изюминка, своя неожиданность, своя дизайнерская «шалость».

Акварельные принты - всегда непохожи.

Вот «рассветная» тематика, давшая название новой коллекции.

Семейная пара дизайнеров-основателей бренда - родом из Болоньи. Поэтому есть у них и принт с родиной. Надевать на себя «Маленькую Болонью», несомненно приятно.

А для автоледи - юбка-шорты и брюки с эффектом «вижу - не вижу».

«Бренд Oblique Creations создан для женщин, делящих свою жизнь между реальностью и мечтами. Наша одежда для стильных интеллектуальных женщин, успешно сочетающих карьеру и семью, для современных муз, которые черпают вдохновение в окружающем мире и сами вдохновляют на творчество», — говорит Алессия Бертолли, главный дизайнер марки.

Женщина, как вдохновение, станет лейтмотивом будущей осенне-зимней коллекции Oblique Creations 2017/18. В каждой женщине есть Муза и Мечта, надо только пробудить их, дать возможность для самовыражения — уверены дизайнеры. Натуральные ткани и пастельные цвета, ассиметричные детали в сочетании с дерзкими прорезями и шнуровками, принты, вдохновленные природными узорами, женственные и спортивные силуэты характеризуют коллекцию осень-зима 2017-2018. Она — для свободолюбивых жительниц мегаполиса, которые сохраняют верность своей женской природе. Это одежда для музы, для богини, для настоящей звезды.

Все эти молнии, заклёпки, пуговицы, прорези, швы и иные интересные детали интересно рассмотреть поближе.

Модели-трансформерфы - вывороченные задом наперёд и наизнанку, - имитации топа, брутальные элементы, только подчёркивающие женственность... Само собой, есть и хорошо забытое старое. Блестящие ветровки с широкими молниями вызывают в памяти нчало восьмидесятых, многоступенчатая клетка - конец восьмидесятых. А вот силуэт из ветвей - это уже сегодняшнее.

И ещё сумки, клатчи, перчатки, митенки, ремни с подковами, ажурные браслеты...

Первыми новую коллекцию в новом бутике увидели Олеся Судзиловская, Эвелина Блёданс, Екатерина Вуличенко, Анна Цуканова-Котт, Анастасия Гребёнкина, Алиса Гребенщикова, Жанна Эппле, Аглая Шиловская и другие потенциальные покупательницы оригинального бренда.

Михаил ГУРЕВИЧ